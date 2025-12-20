Netanyahu do të takohet me Trumpin më 29 dhjetor për të diskutuar për Gazën, thotë zëdhënësi

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu do të takohet me Presidentin amerikan Donald Trump më 29 dhjetor për të diskutuar hapat e ardhshëm të armëpushimit në Gaza, njoftoi një zëdhënës i qeverisë izraelite.
Netanyahu tha se do të diskutojë me Trumpin fazën e dytë të planit amerikan për përfundimin e luftës në Gaza. Një armëpushim mes Izraelit dhe Hamasit hyri në fuqi në tetor.
Të dyja palët janë akuzuar shpesh për shkelje të armëpushimit, dhe mbeten diferenca të mëdha mbi çështje kyçe ende për t’u diskutuar sipas planit të Trumpit, përfshirë çarmatimin e Hamasit, qeverisjen e Gazës pas luftës dhe përbërjen dhe mandatet e një force ndërkombëtare sigurie në enklavë.
“Kryeministri do të takohet me Presidentin Trump të hënën, më 29 dhjetor. Ata do të diskutojnë hapat dhe fazat e ardhshme si dhe forcën ndërkombëtare të stabilizimit sipas planit të armëpushimit,” tha zëdhënësja Shosh Bedrosian në një konferencë online për gazetarët.
Zyra e kryeministrit njoftoi më 1 dhjetor se Trump kishte ftuar Netanyahu në Shtëpinë e Bardhë, ndërsa mediat izraelite raportojnë se takimi mund të zhvillohet në Florida.