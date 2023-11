Netanyahu: Luftë deri në fund kundër Hamasit

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu u zotua se Izraeli do të luftojë deri në fund kundër Hamasit.

“Ky nuk është as ‘operacion’ as ‘rrumbullak’ por luftë deri në fund. Për mua është e rëndësishme që ju ta dini këtë. Ky nuk është shërbim i buzëve, por nga zemra dhe mendja. Nëse nuk i përfundojmë ato, do të kthehet”, u tha Netanyahu ushtarëve të Batalionit Caracal të Izraelit gjatë një vizite, shkruan CNN.

Netanyahu refuzoi të dielën të përgjigjet nëse do të merrte përgjegjësinë për dështimin për të parandaluar sulmin e 7 tetorit ndaj Izraelit , duke thënë se do të kishte kohë për pyetje të tilla “të vështira” pasi të përfundojë lufta. /abcnews