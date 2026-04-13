Netanyahu viziton jugun e Libanit, sulmet izraelite vazhdojnë

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka zhvilluar një vizitë të shkurtër në jug të Libanit, ndërsa sulmet ajrore izraelite në këtë zonë kanë vazhduar.
Vizita u konsiderua kryesisht simbolike, pasi Netanyahu u kthye shpejt në territorin izraelit, ku publikoi një video duke thënë se kishte marrë një informim operacional nga trupat në terren. Ai theksoi se lufta do të vazhdojë, përfshirë edhe brenda asaj që e quajti “zonë sigurie” në Liban.
Gjatë ditës, janë raportuar sulme të shumta ajrore në jug të Libanit. Një nga sulmet goditi drejtpërdrejt një ambulancë të Kryqit të Kuq Libanez, duke vrarë një paramedik dhe duke plagosur një tjetër.
Ndërkohë, në kryeqytetin Bejrut është vërejtur një qetësi relative ditët e fundit, e cila raportohet të jetë rezultat i presionit amerikan ndaj Izraelit për të shmangur sulmet para bisedimeve të pritshme.
Sulmet janë përqendruar veçanërisht në qytetin Bint Jbeil, ku Izraeli duket se po kërkon të arrijë një avantazh përpara negociatave të drejtpërdrejta.
Autoritetet izraelite kanë deklaruar se janë në komunikim me qeverinë libaneze, por kanë theksuar se nuk po diskutojnë armëpushim me Hezbollahun.
Sipas vëzhgimeve, Izraeli synon të vazhdojë goditjet ndaj Hezbollahut, ndërsa paralelisht zhvillon bisedime me shtetin libanez, i cili zyrtarisht nuk është palë në konflikt.
Analistët vlerësojnë se kjo qasje mund të synojë rikthimin në një situatë të ngjashme me armëpushimin e nëntorit 2024, ku Hezbollahu ndaloi sulmet ndaj Izraelit, ndërsa Izraeli vazhdoi operacionet ajrore dhe mbajti pozicionet e tij në territorin libanez.