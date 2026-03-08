Netanyahu zotohet se do të vazhdojë luftën ndaj Iranit “me gjithë forcën”

Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, deklaroi se vendi i tij do ta vazhdojë luftën kundër Iran “me gjithë forcën”, duke pretenduar se Izraeli dhe United States kanë arritur pothuajse kontroll të plotë të hapësirës ajrore mbi kryeqytetin iranian, Tehran, pas një jave sulmesh.
Në një fjalim televiziv të dielën, Netanyahu tha se ekziston një plan i qartë për të rrëzuar regjimin iranian.
“Ne kemi një plan sistematik për të zhdukur regjimin iranian dhe për të arritur shumë objektiva të tjera”, u shpreh ai.
Ai shtoi se qytetarët izraelitë po kërkojnë nga qeveria dhe ushtria që lufta të vazhdojë deri në fitore.
“Qytetarë, ju po më thoni mua, qeverisë dhe ushtarëve tanë heroikë që të vazhdojmë deri në fitore, dhe ju falënderoj. Ju siguroj se do të vazhdojmë me gjithë forcën tonë”, tha Netanyahu.
Sipas tij, për shkak të fushatës së bombardimeve nga pilotët izraelitë dhe amerikanë, Izraeli ka fituar “pothuajse kontroll të plotë të hapësirës ajrore” mbi Teheran.
“Ka ndryshuar fytyrën e Lindjes së Mesme”
Duke iu drejtuar popullit iranian, Netanyahu tha se “momenti i së vërtetës po afrohet”.
“Izraeli e ka ndryshuar fytyrën e Lindjes së Mesme, siç ishte premtuar pas ngjarjeve të 7 tetorit, dhe ka ndryshuar edhe vetveten”, deklaroi ai.
Netanyahu gjithashtu pretendoi se ka marrë vendime të rrezikshme për të eliminuar armiqtë e Izraelit.
Që nga 28 shkurti, Izraeli dhe SHBA kanë kryer sulme ndaj Iranit që, sipas raportimeve, kanë shkaktuar qindra viktima, përfshirë edhe udhëheqësin suprem iranian Ali Khamenei dhe disa zyrtarë të sigurisë.
Teherani është kundërpërgjigjur duke lëshuar valë raketash dhe dronësh drejt Izraelit.
Si hakmarrje, Irani ka shënjestruar gjithashtu interesa amerikane në vendet e Gjirit dhe në Jordan me raketa dhe dronë.