Nga bananet te agrumet, zbuloni superushqimet që na ndihmojnë me reduktimin e stresit

Jeta jonë e përditshme është një garë me detyrime dhe përgjegjësi. Koha fluturon me një ritëm tepër të shpejtë dhe matësi i stresit rritet.

Ushqyerja luan një rol të rëndësishëm në menaxhimin e stresit të pakontrolluar dhe, e provuar, ka ushqime të caktuara që përmbajnë lëndë ushqyese që mund të ndikojnë pozitivisht në humorin tonë dhe të na bëjnë të ndihemi pak më të qetë.

Ushqimet që mund të ndihmojnë me stresin:

Lëkurë portokalli

Të gjitha agrumet, si portokallet, mandarinat dhe grejpfruti, janë burime të mira të vitaminës C, e cila duket se ndihmon në uljen e stresit. Vitamina C është e përfshirë në procesin e prodhimit të kolagjenit, kështu që ndihmon në ruajtjen e elasticitetit të lëkurës, duke “fshehur” kështu efektet e stresit në fytyrë.

Mos harroni arrat e pakripura

Arrat mund të zvogëlojnë ndjenjën e urisë, gjë që në vetvete mund të na bëjë edhe më nervozë. Përveç kësaj, arroret (arrat, bajamet, lajthitë, etj.) përmbajnë sasi të mëdha të kompleksit të vitaminave B dhe magnezit, substanca që ndihmojnë në prodhimin e serotoninës, neurotransmetuesi i lidhur me humorin e mirë dhe euforinë.

Vendosni në menu shkopinj buke, çokollata dhe kokoshka

Zgjidhni shkopinj buke me drithëra të plota, shkopinj drithërash me drithëra të plota dhe madje edhe kokoshka të bëra në shtëpi. Produktet me drithëra të plota që janë të pasura me karbohidrate mund të ndihmojnë në prodhimin e serotoninës dhe të ndihmojnë në uljen e stresit. Përveç kësaj, fibra në këto ushqime zvogëlon urinë.

Merr një banane me vete.

Bananet janë një frut i pasur me magnez dhe kalium, përbërës që ndihmojnë në relaksimin e tkurrjeve muskulore. Bananet gjithashtu përmbajnë sasi të konsiderueshme të triptofanit, i cili është një pararendës i substancës së “lumturisë” që përmendëm më parë, serotoninës.

Një qese kamomili

Kur jeni shumë të stresuar, është mirë të shmangni pijet me kafeinë, si kafeja, pasi ato do t’ju bëjnë edhe më nervozë. Mbani qeset e çajit të kamomilit në sirtarin ose në çantën tuaj dhe shijoni një pije kur gjërat vështirësohen, pasi hulumtimet tregojnë se çaji i kamomilit ka një efekt qetësues dhe qetësues.