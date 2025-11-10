Nga ekrani në ankand – Range Roverët e “Fast & Furious” kërkojnë pronarë të rinj

Tre Range Rover të personalizuar, të përdorur në filmin Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw, do të dalin në ankand në ngjarjen Mecum në Dallas/Fort Worth më 30 tetor.
Këta SUV do të shiten së bashku si lote T165.1 deri T165.3 dhe janë ndërtuar posaçërisht për skena në filmin e vitit 2019.
Secili prej tyre është i pajisur me motor V8 4.4-litërsh, transmetim automatik dhe sistem me të gjitha rrotat aktive.
Makinat kanë shtylla mbrojtëse përpara dhe mbrapa, ndriçim LED dhe një sistem të veçantë frenimi “Wilwood skid brake”.
Ky sistem, i frymëzuar fillimisht nga traktorët bujqësorë, u lejon shoferëve të bllokojnë rrotat individualisht për lëvizje spektakolare.
Edhe pse nuk janë më SUV luksozë, këto Range Rover mbeten një copë e historisë së filmit aksion të Hollivudit.