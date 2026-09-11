Nga hytbet e xhumasë bëhet thirrje për pjesëmarrje në marshinë mbështetës për ish – krerët e UÇK-së

Me rekomandim të kryetarit të Bashkësisë Islame të Kosovës, Myftiut Naim ef. Tërnava, sot, në të gjitha xhamitë e Kosovës, në hytben e xhumasë, u bë thirrje për pjesëmarrje në marshin që do të mbahet më 12 shtator në Prishtinë, në përkrahje të ish-ushtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës që po mbahen në Hagë.
Myftiu Tërnava, duke shprehur përkrahjen e tij për këtë nismë, ka rekomanduar që besimtarët të marrin pjesë në marshin e organizuar në shenjë solidariteti dhe përkrahjeje për ish-ushtarët e UÇK-së.
“Ky është një tubim qytetar në mbështetje të lirisë, drejtësisë, dinjitetit dhe kujtesës sonë kombëtare, si dhe në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-së. Le të jemi të bashkuar, të qetë dhe dinjitozë. Le ta dëshmojmë se nuk harrojmë sakrificën e atyre që kontribuuan për lirinë e Kosovës dhe se kërkesa jonë është drejtësia dhe trajtimi i drejtë” – u tha ndër të tjera në mesazhin e hytbes së xhumasë.
Kujtojmë se ditë më parë, Myftiu Naim ef. Tërnava priti në takim përfaqësuesit e organizatës “Liria ka emër”, të kryesuar nga znj. Eliza Hoxha, ku Myftiu Tërnava shprehu përkrahjen e tij për organizimin e këtij marshi.