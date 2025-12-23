Nga kodimi te modelet më të shpejta: çfarë ka të re në përditësimin Gemini të Google?

Pikërisht përpara sezonit të festave, Google ka publikuar një sërë përditësimesh të reja për Gemini, asistentin e saj të mundësuar nga inteligjenca artificiale, duke nënvizuar përpjekjen e gjigantit të teknologjisë për të mbajtur ritmin në një garë të shpejtë të AI-së.
Karakteristikat e reja variojnë nga mjetet e kodimit me vibra që u mundësojnë përdoruesve të ndërtojnë aplikacione, pa pasur nevojë të shkruajnë kod te modelet më të shpejta dhe aftësitë më të shpejta të kërkimit dhe përkthimit me biseda.
Euronews Next hedh një vështrim në përditësimet kryesore. Tani është e mundur të ndërtohet një aplikacion i mundësuar nga AI direkt në Gemini.
Google tha këtë javë se po integron Opal, mjetin e saj për ndërtimin e aplikacioneve mini AI të njohura si Gems, direkt në shfletuesin e saj të internetit.
Mjeti, i prezantuar në korrik, zhvillon planin për një aplikacion me shumë hapa që funksionon duke lidhur së bashku kërkesat, thirrjet e modelit AI dhe mjete të tjera pa një rresht kodi, tha kompania.
Nëse përdoruesit duan të modifikojnë kërkesën që përdorën për të ndërtuar aplikacionin e tyre, të shtojnë një veçori ose mjet të ri, Google tha se e gjithë kjo është e mundur vetëm duke përshkruar ndryshimin që duan të bëjnë.
Tani, përdoruesit kanë një redaktues vizual të integruar në Gemini që shënon hapat dhe ndryshimet e bëra në aplikacione. Ai gjithashtu u lejon përdoruesve të shohin paraprakisht aplikacionet e tyre para se t’i ndajnë ato me të tjerët që kanë llogari Google.
Redaktuesi vizual gjithashtu u lejon përdoruesve të ngarkojnë imazhe ose lidhje video që Opal mund t’i përdorë si referencë gjatë ndërtimit të një aplikacioni.
Opal është një shembull i një mjeti kodimi me vibracion, një fushë në zhvillim ku AI mund të gjenerojë aplikacione nga kërkesa në gjuhë të thjeshtë në vend që të përdorë kod.
Disa kompani të AI-së, të tilla si OpenAI dhe Anthropic, publikuan versionet e tyre më parë këtë vit, ndërsa startup-i suedez i kodimit me vibracion Lovable mblodhi një nga fondet më të mëdha të fazës së hershme në Evropë prej 200 milionë dollarësh (170 milionë euro) në vitin e parë të operimit.
Një model Gemini që ofron zgjuarsi dhe shpejtësi është slogani i Google për Gemini 3 Flash.
Kompania tha se modeli i ri Flash ka aftësi arsyetimi në nivel PhD, të shoqëruara me inteligjencë që mban hapin “me shpejtësinë e mendimeve tuaja”.
Ka dy mënyra: një mënyrë “të shpejtë” për t’iu përgjigjur pyetjeve shpejt dhe një mënyrë “të menduarit”, që do të zgjidhë probleme komplekse.
Gemini 3 Flash është gjithashtu shumë më i mirë se modelet e vjetra në kuptimin e videove dhe imazheve, dhe potencialisht në shndërrimin e asaj përmbajtjeje në një “plan të dobishëm dhe të zbatueshëm” brenda pak sekondash.
Kompania tha se është gjithashtu më i mirë se modelet e vjetra në kuptimin e nuancave të një pyetjeje të përdoruesit dhe mund të ofrojë “përgjigje gjithëpërfshirëse që janë vizualisht të tretshme”, duke përdorur informacion në kohë reale nga i gjithë interneti.
Lëshimi i Gemini 3 Flash vjen disa javë pasi Google lëshoi Gemini 3 Pro, modelin “më të fuqishëm” të kompanisë për kodimin e vibrave dhe agjentët autonomë të IA-së, dhe Gemini 3 Deep Think, një mënyrë që trajton probleme komplekse të matematikës, shkencës dhe logjikës.
Google thotë se performanca e Gemini 3 Flash “konkurron modele më të mëdha kufitare” në testet e industrisë si GPQA Diamond, një seri pyetjesh komplekse në biologji, fizikë dhe kimi, dhe tejkalon Gemini 2.5 Flash, një model i mëparshëm Flash i lëshuar në qershor.
Google gjithashtu e bëri më të lehtë bisedën direkte me veçoritë e Kërkimit dhe Përkthimit për përdoruesit në Shtetet e Bashkuara.
Përmirësimet në një veçori Live With Search, nënkuptojnë që përdoruesit tani mund të kenë një bisedë zanore për të marrë ndihmë në kohë reale nga motori i kërkimit.
Zëri i mundësuar nga AI që i përgjigjet pyetjes do të jetë “më rrjedhshëm dhe ekspresiv se kurrë më parë”, tha kompania në njoftimin e saj.
Javën e kaluar, Google njoftoi se Gemini tani është integruar në aplikacionet e kërkimit dhe përkthimit të kompanisë për t’u dhënë përdoruesve “përkthime teksti shumë më të zgjuara, më natyrale dhe të sakta” gjatë përdorimit të kërkimit.
Kompania gjithashtu publikoi një version beta të përkthimit të drejtpërdrejtë që do të sjellë përkthime “në kohë reale, me tinguj natyralë” përmes titujve kryesorë.
Një nga përmirësimet në Translate është që ai të kuptojë idiomat ose frazat si “vjedh bubullimën time” dhe të japë një përkthim më natyral për këtë në vend që ta bëjë fjalë për fjalë.
Aktualisht do të funksionojë për përdoruesit në Shtetet e Bashkuara dhe Indi kur përkthen anglisht në mbi 20 gjuhë, duke përfshirë spanjishten, hindishten, japonishten dhe gjermanishten.