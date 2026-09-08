Nga Tim Cook te Elon Musk, sa fitojnë CEO-t më të njohur në botë

CEO-t e kompanive të mëdha amerikane po marrin gjithnjë e më shumë shpërblime, ndërsa pjesa kryesore e kompensimit të tyre nuk vjen më nga paga, por nga aksionet dhe bonuset e lidhura me performancën e kompanive.
Tim Cook, i cili në shtator i dorëzoi drejtimin e Apple John Ternus, ka marrë rreth 880 milionë dollarë gjatë 15 viteve në krye të kompanisë. Vetëm në vitin 2025, kompensimi i tij ishte 74,3 milionë dollarë. Edhe pas largimit nga posti i CEO-s, Cook do të vazhdojë të jetë ndër drejtuesit më të paguar.
Sipas Equilar dhe Associated Press, kompensimi median i CEO-ve të kompanive të S&P 500 arriti në 17,7 milionë dollarë në vitin 2025, 5,9% më shumë se një vit më parë. Për 100 CEO-t më të paguar, kompensimi median arriti në 39,4 milionë dollarë, një rekord.
Pjesa më e madhe e këtyre shumave vjen nga aksionet. Në 100 paketat më të mëdha, shpërblimet në aksione u rritën me 44,6%, në 28,4 milionë dollarë, duke përbërë më shumë se 70% të kompensimit total.
Elon Musk është rasti më ekstrem. Sipas Equilar, kompensimi i tij për vitin 2025 u vlerësua në 132,3 miliardë dollarë, por kjo nuk është shumë parash të paguara drejtpërdrejt. Shifra lidhet me një paketë gjigante aksionesh afatgjata, e cila do të realizohet vetëm nëse Musk përmbush objektiva të caktuara për rritjen e Tesla-s dhe vlerën e saj në bursë.
Pas Musk, ndër CEO-t me paketat më të mëdha të kompensimit renditen Dylan Field i Figma me 864,4 milionë dollarë, Shankh Mitra i Welltower me 821,1 milionë dhe Kasra Nejatian i Opendoor me 741,1 milionë dollarë.
Një tjetër shembull është Sundar Pichai i Alphabet. Paga e tij vjetore mbetet 2 milionë dollarë, por një plan i ri trevjeçar mund t’i sigurojë deri në 692 milionë dollarë përmes aksioneve dhe shpërblimeve të lidhura me performancën.
Edhe në Europë kompensimet janë rritur, megjithëse mbeten shumë larg niveleve amerikane. Në Itali, CEO më i paguar në vitin 2025 ishte Carlo Messina i Intesa Sanpaolo me 12,62 milionë euro, i ndjekur nga Andrea Orcel i UniCredit me 11,47 milionë euro dhe Philippe Donnet i Generali me 10,12 milionë euro.
Ndërsa shpërblimet rriten, kundërshtimi i aksionerëve nuk është shtuar në të njëjtën masë. Në SHBA, mbështetja mesatare për votimet mbi pagat e drejtuesve arriti në 90,4% në vitin 2026.
Megjithatë, diferenca mes CEO-ve dhe punonjësve vazhdon të zgjerohet. Mes 100 CEO-ve më të paguar, raporti median mes kompensimit të drejtuesit dhe pagës së punonjësit u rrit nga 348 në 475 herë brenda një viti.
Artikull i përshtatur nga Corriere della Sera