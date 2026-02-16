Ngjashmëri të frikshme me Epstein: Të gjithë po flasin përsëri për këtë film…

Kur thrilleri përsjellë ndjesi realitetesh të vërteta
Edhe pse u shfaq premierë në vitin 2024, filmi Blink Twice është rikthyer në qendër të vëmendjes. Filmi është ndër më të shikuarit në HBO Max këto ditë dhe ka tërhequr vëmendjen sepse shumë shikues besojnë se ngjashmëria e tij tematike kujton histori për njerëz të fuqishëm dhe sekrete të errëta si ajo për ishullin e Epstein – edhe pse nuk është bazuar në ngjarje të vërteta.
Në qendër të historisë është Frida, një kamariere e re që takon miliarderin karizmatik Slater King. Ai e fton atë në një udhëtim luksoz në një ishull privat, ku gjithçka fillimisht duket si arratisja perfekte nga realiteti.
Megjithatë, ndërsa ditët kalojnë, Frida fillon të vërejë se pas pamjes perfekte fshihet diçka thellësisht e gabuar. Gjërat e vogla nuk mblidhen, kujtimet zbehen dhe ndjenja e shqetësimit rritet nga skena në skenë – derisa filmi shndërrohet në një thriller më të errët dhe më shqetësues rreth pushtetit, manipulimit dhe kontrollit.
Rolet kryesore në debutimin regjisorial të Zoe Kravitz luhen nga Naomi Ackie si Frida dhe Channing Tatum si Mbreti misterioz, me një kast të fortë mbështetës që rrit tensionin dhe atmosferën paranojake të filmit.
Tatum është larg roleve klasike simpatike këtu, dhe Ackie e mbart filmin emocionalisht dhe psikologjikisht, duke e udhëhequr shikuesin përmes botës gjithnjë e më të çuditshme dhe të rrezikshme të ishullit.
Ajo që i intrigon veçanërisht audiencat në lidhje me Double Blink është përshkrimi i tij i funksionimit të brendshëm të të pasurve dhe të fuqishmëve, sekretet e tyre të errëta dhe mënyra se si luksi mund të fshehë dhunën dhe abuzimin. Kjo është arsyeja pse shumë po bëjnë paralele me skandalet e botës reale.