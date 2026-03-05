Nis seanca për zgjedhjen e presidentit, të pranishëm vetëm deputetët e pushtetit

Ka nisur seanca për zgjedhjen e presidentit.
Në sallë janë vetëm 66 deputetë, edhe pse në dy rundet e para kërkohen të paktën 2/3 e deputetëve apo 80.
Kandidatë për president janë Glauk Konjufca dhe Fatmire Kollçaku të Lëvizjes Vetëvendosje.
Kryeparlamentarja Albulena Haxhiu ka thënë se deputetët janë të obliguar që të marrin pjesë në seancë, në bazë të aktgjykimeve kushtetuese.
Të pranishëm janë vetëm deputetët e pushtetit. Nuk ka asnjë deputet të opozitës.