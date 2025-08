Nissan dhe Honda mund të bashkojnë forcat për të ndërtuar kamionçina

Prodhuesit e automjeteve po luftojnë vazhdimisht për t’i mbajtur veturat të përballueshme.

Sipas një raporti nga Asia Nikkei, Nissan dhe Honda po diskutojnë mundësinë e bashkëpunimit në prodhimin e automjeteve, ku thuhet se e para po shqyrton përdorimin e fabrikës së saj në Canton në Misisipi për të prodhuar “modele të mëdha” për Hondën.

Konkretisht, thuhet se kompania po shqyrton prodhimin e kamionçinave për Hondën, të cilat do të kenë tabela me emrin Honda dhe do të shiten nga Honda.

Honda aktualisht ofron Ridgeline si kamionçinën e vetme në SHBA dhe kjo prodhohet në Lincoln, Alabama.

Ndryshe, me Nissan që po përballet me vështirësi globale, çdo rritje e prodhimit dhe të ardhurave me siguri do të ishte e mirëpritur.