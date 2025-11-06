Nissan dhe Mercedes do të mbyllin fabrikën e tyre të përbashkët

Nissan dhe Daimler nënshkruan një marrëveshje në vitin 2015 për të ndërtuar fabrikën Aguascalientes (COMPAS) në Meksikën qendrore.
Ndërmarrja e përbashkët 50:50 investoi 1 miliard dollarë në fabrikë, ku prodhimi filloi në vitin 2017 me Infiniti QX50 dhe QX55.
Mercedes A-Class u bashkua me linjën e montimit një vit më vonë, e ndjekur nga GLB në vitin 2019.
A-Class ishte jetëshkurtër, me prodhimin që përfundoi në vitin 2020. Tani mësohet se edhe modelet e mbetura janë duke u larguar.
Zëdhënësi i Nissan, Brian Brockman, i tha WardsAuto se QX50 dhe QX55 do të dalin nga prodhimi më vonë këtë muaj.
Ndërkohë, një zëdhënës i Mercedes zbuloi se crossover-i përfundimtar GLB do të dalë nga linja në maj 2026.
Meqë nuk do të ketë automjete të mbetura në prodhim deri në mesin e vitit të ardhshëm, fabrika do të mbyllet.
Aguascalientes është e treta nga shtatë fabrikat që Nissan planifikon të mbyllë si pjesë e një përpjekjeje të madhe ristrukturimi për të ulur në mënyrë drastike kostot.
Fabrika Oppama në Japoni dhe parku industrial Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca në Meksikë do të përballen me të njëjtin fat.
Përveç kësaj, studiot e dizajnit në San Diego dhe São Paulo po mbyllen.
Edhe pse ndërmarrja e përbashkët e prodhimit po mbyllet, Infiniti e sheh QX60 si një pasardhës të QX50, ndërsa QX65 i ardhshëm do të zëvendësojë QX55.
SUV-i në stilin kupe u prezantua paraprakisht nga koncepti QX65 Monograph përpara një lansimi të mundshëm në vitin 2026.
Sa i përket Mercedes, GLB do të vazhdojë me një gjeneratë të dytë që do të përfshijë si motor me djegie ashtu edhe motor elektrik, duke i bërë jehonë CLA-së së re.
Nissan po vë bast për rimëkëmbje përmes zvogëlimit të numrit të punonjësve. Mbyllja e fabrikës dhe e studiove të dizajnit është pjesë e një plani për të zvogëluar fuqinë punëtore me 20,000 punonjës.
Numri i platformave të automjeteve do të bjerë nga 13 në 7, ndërsa prodhimi vjetor do të tkurret me një milion njësi në 2.5 milionë.
Kompleksiteti i pjesëve pritet të bjerë deri në 70 përqind, i mbështetur nga një iniciativë më e gjerë për “thjeshtimin e dizajnit”.
Një grup pune për uljen e kostove i formuar disa muaj më parë ka identifikuar tashmë 4,000 ide potenciale kursimi, me 1,600 të konsideruara të zbatueshme.
Për shembull, thjesht ulja e numrit të mbështetëseve të kokës mund t’i kursejë kompanisë shumë para. Po, situata është kaq e tmerrshme.
Megjithatë, nuk janë të gjitha lajme të këqija. Krahas QX65, Nissan ka një valë produktesh të reja që po vijnë.
Kompania tashmë ka zbuluar Leaf dhe Sentra të reja, së bashku me minivanin Elgrand të gjeneratës së ardhshme.
Kina do të marrë dy limuzina të reja (N6 dhe Teana), plus një kamionçinë hibride Frontier.
Gjithashtu, në horizont është një Skyline i ri me tërheqje të pasme me një Infiniti binjak, dhe Xterra pritet të kthehet në vitin 2028.
Midis planit të rimëkëmbjes dhe ofensivës së ardhshme të produkteve, Nissan ka arsye të besojë se mund të rikthehet në rrugën e duhur.