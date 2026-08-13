Nivelet e ujit bien në nivele rekord mes thatësirës në Zvicër

Lumenjtë dhe përrenjtë në të gjithë Zvicrën kanë rënë në nivele jashtëzakonisht të ulëta pasi një thatësirë ka përfshirë vendin, sipas raporteve të mediave, transmeton Anadolu.
Thatësira e vazhdueshme ka bërë që nivelet e ujit në të gjithë Zvicrën të bien në nivele rekord, ku Zyra Federale për Mjedisin (FOEN) ka regjistruar nivele historikisht të ulëta në 11 stacione monitorimi, raportoi media “Swiss Info”, duke cituar agjencinë e lajmeve “Keystone-SDA”.
FOEN tha se midis 1 prillit dhe 31 korrikut, rreth një e pesta e stacioneve të monitorimit panë nivelet e tyre më të ulëta të ujit të regjistruara ndonjëherë për këtë periudhë të vitit.
Nivelet e ujit në shumë rrjedha uji në veri të Alpeve janë aq të ulëta saqë nivele të tilla ndodhin vetëm një herë në çdo dy deri në 10 vjet, dhe në disa raste vetëm një herë në çdo 30 deri në 100 vjet ose edhe më rrallë, sipas FOEN-it.
Së bashku me lumenjtë dhe përrenjtë, liqenet po preken gjithashtu nga vala e të nxehtit dhe thatësira, me nivelet e ujit jashtëzakonisht të ulëta në Liqenin e Konstancës, Liqenin Walen, Liqenin e Cyrihut, Liqenin Zug dhe Liqenin Maggiore.
Zvicra ka ende “burime të bollshme uji”, tha FOEN-i, por paralajmëroi se ndryshimet klimatike do të ndryshojnë disponueshmërinë e tyre.