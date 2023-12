Një analizë e zakonshme gjaku zbulon edhe sëmundjet malinje

Sa shpesh bëhet dhe cilat analiza janë më të rëndësishmet?

Analizat e gjakut duhet të bëhen një ose dy herë në vit. Pak njerëz janë kaq të përgjegjshëm ndaj vetes, por është mënyra më e thjeshtë për të dyshuar për sëmundje që kërkojnë diagnostikim në kohën e duhur dhe terapi adekuate nëse disa parametra devijojnë. Mund të bëhet në mënyrë rutine, pra pa asnjë simptomë.

Rekomandohet pa dyshim të bëhet një ose dy herë në vit, madje edhe për njerëzit e shëndetshëm.

Nga ana tjetër, nëse ka ndonjë devijim në këta parametra të pasqyrës së gjakut, mund të na tregojnë neve hematologëve apo disa kolegëve të tjerë se ka disa çrregullime që duhen diagnostikuar e ndoshta edhe trajtuar.

Kur kemi të ftohur, bëjmë analizat e gjakut për të përcaktuar nëse është një infeksion viral apo bakterial, por kjo nuk duhet të jetë arsyeja e vetme për të bërë analizat.

Një pasqyrë e plotë e gjakut, nënkupton përcaktimin e numrit të leukociteve, përqendrimit të hemoglobinës dhe trombociteve.

Gjithashtu, pacientëve shpesh u rekomandohet të bëjnë disa analiza bazë biokimike që mund t’i bëjnë në secilën prej ambulancave tona, transmeton Telegrafi.

Cilat analiza tregojnë për çrregullime më serioze

Hematologjia është një nga degët e mjekësisë interne që merret me diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve malinje dhe jo malinje. Poashtu, merret me ekzaminimin dhe trajtimin e llojeve të ndryshme të anemisë, ndaj parametri më i rëndësishëm është përqendrimi i hemoglobinës në gjakun periferik.

Ekzaminohen edhe çrregullimet e koagulimit të gjakut nga numërimi i gjakut dhe një nga parametrat e monitoruar janë trombocitet. Gjithashtu, një tregues i rëndësishëm në numërimin e gjakut janë leukocitet dhe formula e leukociteve, të cilat mund të tregojnë ekzistencën e disa çrregullimeve.

Sigurisht, ky është hapi fillestar dhe pas kësaj ka një procedurë apo procedura shtesë diagnostikuese, varësisht se çfarë simptomash ka pacienti, çfarë devijimesh ka në numërimin e gjakut, thonë hematologët.

Rritja e sëmundjeve hematologjike malinje

Trendi i rritjes së sëmundjeve hematologjike malinje është i dukshëm në të gjithë botën. Arsyet për këtë janë të shumta dhe secila prej tyre ka kontribuar pak a shumë në një masë të caktuar në rritjen e numrit të pacientëve.

Përveç kësaj, sot, procedurat diagnostike janë më të fuqishme dhe moderne, kështu që tani jemi në gjendje të diagnostikojmë diçka që dikur nuk e kemi diagnostikuar, të përcaktojmë profile të caktuara prognostike për secilën sëmundje dhe kështu të krijojmë një bazë për trajtim më të mirë.

Ekzistojnë disa lloje të sëmundjeve hematologjike malinje. Këto janë lloje të ndryshme të leukemisë, të cilat mund të jenë kronike dhe të zgjasin 10, 15, 20 vjet, ndonjëherë edhe më shumë.

Leukemitë akute zgjasin relativisht më pak dhe simptomat zhvillohen në disa ditë ose disa javë. Pastaj ekziston një grup i madh limfomash. Limfoma Hodgkin dhe nëntipe të ndryshme të limfomës jo-Hodgkin, mieloma e shumëfishtë dhe disa sëmundje të tjera të rralla malinje. Gama e këtyre sëmundjeve hematologjike malinje është mjaft e madhe dhe pas hulumtimeve, klasifikimi i këtyre sëmundjeve po bëhet gjithnjë e më i ndërlikuar dhe numri i këtyre entiteteve të veçanta po rritet.

Trombofilia dhe tromboza

Deri para rreth njëzet vitesh thuajse as që flitej për trombofilinë. Që atëherë, numri i pacientëve që vullnetarisht ose me rekomandimin e mjekut bëjnë këtë lloj analize është në rritje, ndaj kjo është një nga arsyet pse duket se ka më shumë pacientë me trombofili të zbuluar se më parë.

Trombofilia është një gjendje që mund të jetë e lindur ose e fituar. Trombofilia kongjenitale është praktikisht diçka që transmetohet përmes familjeve të caktuara me trashëgim, dominante ose recesive, natyrisht, ose disa mutacione indirekte. Dhe nga ana tjetër vihet re trombofilia e fituar, me të cilën dikush nuk lind, por gjatë jetës krijohen antitrupa të caktuara, të cilat provokojnë ose lehtësojnë shfaqjen e trombozës në pjesë të ndryshme të trupit.

Tromboza në rrjedhën e saj mund të jetë klinikisht më pak e rëndësishme, por ndonjëherë mund të kërcënojë jetën e pacientit, madje të çojë në vdekje.