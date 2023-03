Një ashensor i prishur çoi në krijimin e një prej gjuhëve më të dashura të programimit

Gjuha e programimit Rust që atëherë është bërë një projekt open-source me mbështetje të madhe nga programuesit dhe aplikuar nga projekte të vogla deri tek aplikacione masive si ato të zhvillohen nga gjigantë si Microsoft dhe Amazon.

17 vite më parë, zhvilluesi i Mozilla Gaydon Hoare u rikthye nga puna për të gjetur ashensorin e apartamentit të tij jashtë funksioni. I detyruar të ngjiste 21 kate, ai u acarua ndërsa kuptoi se një keqfunksionim softueri kishte shkaktuar këtë ushtrim fizik të pa planifikuar.

Të gjithë këtë irritim Hoare e shkarkoi tek një projekt i një gjuhe programimi të shpejtë dhe fleksibël me minimizim të gabimeve dhe parandalim të problemeve të tilla siç është mosfunksionimi i ashensorit.

Gjuha e programimit Rust që atëherë është bërë një projekt open-source me mbështetje të madhe nga programuesit dhe aplikuar nga projekte të vogla deri tek aplikacione masive si ato të zhvillohen nga gjigantë si Microsoft dhe Amazon.

Gjuhët e programimit si C dhe C++ kanë një kosto. Ato ofrojnë fleksibilitetin e nevojshëm që programi të funksionojë për ekzekutimin e suksesshëm të një aplikacioni por nga ana tjetër kërkojnë nga zhvilluesit të menaxhojnë transaksionet e memories me kujdes. Dështimi në llogaritjen e duhur të këtyre transaksioneve të memories mund të shkaktojë dështime dhe mungesë stabiliteti të aplikacionit.

Për të lehtësuar menaxhimin e memories, gjuhë si Java prezantuan konceptin e Garbage Collector. këto kolektorë janë dizajnuar për të pastruar memorien e sistemit në mënyrë periodike duke minimizuar rrezikun e gabimeve të memories. Por nga ana tjetër kjo rrit përdorimin e memories dhe konsumon më shumë resurse për të mbajtur kolektorët në funksion.

Hoare u përpoq të krijojë një gjuhë programimi efektive dhe efikase për të eliminuar hendeqet mes këtyre qasjeve të vjetra të menaxhimit të memories. Edhe pse u kërkon zhvilluesve aplikimin e disa rregullave strikte të kodimit, gjuha menaxhon vetë memorien në vend të zhvilluesit duke siguruar ekzekutimin e një kodi prej të cilët memoria është e sigurtë.

Nga 2013 mbështetësit e gjuhës kishin rafinuar menaxhimin e memories nga Rust deri në atë pikë saqë nuk nevojitej fare një kolektor. Gjuha vijoi të maturohej dhe të fitojë mbështetje nga zhvilluesit në mbarë botën përpara se versioni i parë stabil të mbërrinte në Maj të 2015-ës.

Në 2022 madhësia e komunitetit Rust ishte trefishuar në më shumë se 3 milionë përdorues dhe ishte në listën NASA për gjuhët e sigurta në aspektin e memories.

Përdorimi i Rust në industritë e automobilave dhe hapësirës nga kompanitë IT, përfshirë Microsoft, Amazon dhe Dropbox, vijon të rritet çdo ditë duke ulur varësinë ndaj C dhe C++. /PCWorld Albanian