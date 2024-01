Një avion indian pasagjerësh rrëzohet në Afganistan

Një avion indian pasagjerësh është rrëzuar në provincën Badakhshan në verilindje të Afganistanit, transmeton Anadolu.

Drejtori i kulturës dhe informacionit në provincën Badakhshan, Zabihullah Amiri, ka njoftuar në një komunikatë për shtyp se një avion indian pasagjerësh është rrëzuar në Malet Tohaka që ndodhen midis rretheve Kuran-Munjan dhe Zibak, raportojnë mediat afgane.

Amiri ka thënë se një ekip kërkim-shpëtimi është dërguar në zonën e aksidentit i cili ka ndodhur në orët e mëngjesit.

Update: The plane involved in the Badakhshan province crash in #Afghanistan was clarified by @MoCA_GoI to be a Moroccan-registered DF10 small craft, not Indian. Let’s continue to pray for the safe rescue of everyone on board. #PlaneCrash #Moscow https://t.co/U2MCZZIphu pic.twitter.com/vS5HpOgbHb

— Prashant Gupta (@GuptaJi_Journo) January 21, 2024