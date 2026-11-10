Një dashuri me hije spiunazhi: kush është Alice Huang?

Gruaja në qendër të skandalit që trondit Nvidia-n, shërbimet amerikane dyshojnë te Kina
Marrëveshje miliarda dollarëshe me çipat Nvidia, dyshime për spiunazh kinez dhe një marrëdhënie romantike e përfolur me drejtorin e një prej kompanive më të fuqishme të teknologjisë në botë. Alice Huang, ish-drejtoresha e kompanisë singaporiane Megaspeed, e gjeti veten në qendër të një afere që mund të ketë pasoja të rënda për Nvidia-n.
Deri vonë, emri i saj ishte pothuajse i panjohur për publikun e gjerë, por sot ajo është subjekt i interesit të shërbimeve të inteligjencës amerikane, gazetarëve investigativë dhe qarqeve politike. Sipas New York Times dhe Financial Times, autoritetet amerikane dyshojnë se Huang, e njohur edhe si Huang Le, ishte e lidhur me inteligjencën kineze.
Me interes të veçantë është marrëdhënia e saj me Jensen Huang, themeluesin dhe CEO-n e Nvidia. Edhe pse ndajnë të njëjtin mbiemër, të dy nuk janë të lidhur. Mediat amerikane raportuan se agjencitë e inteligjencës po hetonin natyrën e marrëdhënies së tyre, e cila dyshohej se u zhvillua në një marrëdhënie romantike.
Është e rëndësishme të theksohet se nuk janë ngritur akuza kundër Alice Huang, dhe autoritetet kineze hedhin poshtë akuzat për aktivitete inteligjence.
Dihet pak për të kaluarën e Alice Huang. Sipas CBS News, ajo më parë ka punuar si reportere televizive në Kinë, dhe më pas ka punuar në financë. Emri i saj është i lidhur edhe me kompaninë kineze Shanghai Hexi Investment Management, ndërsa biografia e saj përmend CCTV dhe HSBC.
Në mars të vitit 2023, ajo u bë drejtoreshë e Megaspeed, e cila u krijua pasi kompania 7Road International u riemërua. Kompania fillimisht ishte e lidhur me industrinë kineze të videolojërave, por më vonë u bë një blerës i rëndësishëm i çipave të përparuar Nvidia.
Sipas të dhënave tregtare të analizuara nga New York Times, dega malajziane e Megaspeed bleu pajisje të bazuara në çipat Nvidia me vlerë të paktën 4.8 miliardë dollarë, ose rreth 8.2 miliardë km, midis qershorit 2024 dhe shkurtit 2026.
Një bum i tillë biznesi tërhoqi vëmendjen e hetuesve amerikanë, veçanërisht për shkak të mënyrës se si kompania përdori teknologjinë e blerë.
Si mund të përfundonin çipat Nvidia në Kinë?
Sipas gjetjeve të hetuesve amerikanë, Megaspeed hapi qendra të dhënash në të gjithë Azinë Juglindore dhe ua dha me qira fuqinë e tyre llogaritëse kompanive kineze të teknologjisë, përfshirë Alibaba.
Ishte ky model biznesi që ngriti dyshime se kompanitë kineze po përdornin ndërmjetës dhe infrastrukturë jashtë Kinës për të marrë çipa të përparuar që ishin të kufizuar nga kufizimet e eksportit të SHBA-së.
Në vitet e fundit, Uashingtoni ka shtrënguar kontrollet mbi eksportin e teknologjisë së përparuar në Kinë, veçanërisht pajisjet që mund të përdoren për të zhvilluar inteligjencën artificiale dhe sistemet ushtarake.
Shqetësime të tjera ngrihen nga lidhjet e dyshuara financiare të kompanive dhe investitorëve të lidhur me Alice Huang me konglomeratin shtetëror kinez CETC, një nga sistemet më të mëdha ushtarako-teknologjike në Kinë.
Senatori amerikan Tom Cotton kishte kërkuar më parë një hetim mbi operacionet e Megaspeed, duke vënë në pikëpyetje lidhjet e saj me sektorin shtetëror të teknologjisë së Kinës. Kompania, megjithatë, pretendon se vepron në përputhje me të gjitha rregulloret në fuqi.
Fotot me CEO-n e Nvidia-s ngrenë pyetje shtesë
Një pjesë e veçantë e çështjes ka të bëjë me kontaktet e Alice Huang me Jensen Huang.
Të dyja u fotografuan së bashku në një bar në Taipei në qershor 2024. Vëmendje shtesë tërhoqi edhe një regjistrim nga televizioni tajvanez CTI, i publikuar nga AFP, në të cilin Alice Huang shihet në një darkë të organizuar nga CEO i Nvidia-s më 22 maj 2025, gjatë panairit të teknologjisë Computex.
Sipas mediave amerikane, administrata e Presidentit Donald Trump mori një memorandum pranverën e kaluar ku thuhej se Alice Huang ishte rekrutuar nga Ministria e Sigurisë Shtetërore e Kinës.
Dokumenti përmend gjithashtu marrëdhënien e saj me CEO-n e Nvidia-s, të cilën autoritetet amerikane besonin se mund të ishte zhvilluar në një marrëdhënie romantike.
Nuk dihet nëse ajo dyshohet se është rekrutuar para se të bashkohej me Megaspeed apo pasi kishte krijuar tashmë kontakte biznesi me udhëheqësit e industrisë së teknologjisë.
Wall Street Journal raportoi se kishte edhe dyshime në Singapor për lidhjet e saj të mundshme me inteligjencën. Megjithatë, Ministria e Punëve të Brendshme e Singaporit tha se nuk po kryente një hetim të tillë ndaj saj.
Një hetim që mund të ketë pasoja për Nvidia-n
Afera ka ngritur pyetje serioze në lidhje me operacionet e Megaspeed, anashkalimin e mundshëm të kufizimeve të eksportit të SHBA-së dhe kontaktet e njerëzve në krye të industrisë së teknologjisë me njerëz të dyshuar nga shërbimet e inteligjencës.
Departamenti i Tregtisë i SHBA-së po heton nëse kompania anashkaloi në mënyrë të paligjshme kufizimet në eksportin e çipave të përparuar, ndërsa hetimi policor kundër Megaspeed është ende në vazhdim.
Jensen Huang gjithashtu u gjend nën presion shtesë. Sipas raporteve të medias, ai pranoi pabesinë e tij ndaj gruas së tij tek punonjësit, dhe bordi i drejtorëve të Nvidia nisi një hetim të pavarur mbi rrethanat e rastit.
Presion shtesë vjen nga Kongresi i SHBA-së, ku presidentët e tre komiteteve të Dhomës së Përfaqësuesve kanë kërkuar një takim të mbyllur të planifikuar për 18 nëntor.
Rasti i Alice Huang kështu u rrit në shumë më tepër sesa historia e një gruaje biznesi. Në qendër të tij janë miliarda dollarë, kontrolli i teknologjisë më të përparuar dhe rivaliteti në rritje midis Uashingtonit dhe Pekinit.
Ndërsa hetimet vazhdojnë, mbetet një pyetje e hapur nëse Megaspeed shërbeu vërtet si ndërmjetës në anashkalimin e sanksioneve të SHBA-së dhe çfarë roli luajti në të gjithë historinë një grua që ishte e afërt me një nga njerëzit më të fuqishëm në industrinë e teknologjisë në botë. /tesheshi