Apple pritet të prezantojë tri modele të reja iPad në gjysmën e parë të vitit 2027

Apple po planifikon të rifreskojë tri modele të linjës së tabletëve iPad gjatë gjysmës së parë të vitit 2027, sipas një raportimi të Mark Gurman nga Bloomberg.
Sipas raportit, përditësimet do të përfshijnë një model të ri të iPad-it bazë, një iPad Air me ekran OLED dhe një iPad Pro më të fuqishëm, i cili do të pajiset me sistem ftohjeje me dhomë avulli (vapor chamber).
Gurman thotë se Apple nuk pritet të prezantojë modele të tjera të reja iPad gjatë gjysmës së dytë të vitit 2027, transmeton Telegrafi.
Modeli aktual i iPad-it bazë, i prezantuar në mars të vitit 2025, përdor çipin A16 dhe ka 6 GB RAM, kapacitet që nuk mjafton për të mbështetur funksionet e Apple Intelligence. Pasardhësi i tij pritet ta zgjidhë këtë kufizim.
Sipas të dhënave të zbuluara në kodin e vetë Apple, modeli i ri do të ketë çipin A19, 8 GB RAM dhe çipin N1 për lidhje pa tela, me mbështetje për Wi-Fi 7. Versionet me lidhje celulare pritet të pajisen edhe me modemin C1X, i cili mundëson lidhjen 5G në frekuencat nën 6 GHz.
Ndërkohë, iPad Air 11 dhe iPad Air 13 të prezantuar në mars të vitit 2026 vijnë me çipin M4 dhe 12 GB RAM, por ende përdorin ekrane LCD me frekuencë rifreskimi prej 60 Hz. Gjenerata e ardhshme pritet të sjellë një ndryshim të rëndësishëm, duke kaluar për herë të parë në teknologjinë OLED.
Ky zhvillim përputhet me raportimet e mëparshme se panelet për modelet e reja do të furnizohen nga Samsung Display. Ende nuk ka informacione të konfirmuara për procesorin që do të përdoret, megjithëse çipi M5 konsiderohet një mundësi e mundshme.
Sa i përket iPad Pro 11 dhe iPad Pro 13, modelet aktuale janë prezantuar në tetor të vitit 2025 dhe funksionojnë me çipin M5. Gjenerata e ardhshme pritet të përfitojë nga sistemi i ftohjes me dhomë avulli, i cili do të ndihmojë në ruajtjen e performancës së lartë për periudha më të gjata, duke parandaluar mbinxehjen.
Në një raportim të mëparshëm, të publikuar në tetor të vitit 2025, Gurman kishte parashikuar se iPad Pro i vitit 2027 do të pajisej me këtë sistem ftohjeje dhe me çipin M6. Meqë Apple tashmë e ka prezantuar procesorin M6 në MacBook Pro 14 inç dhe iMac, përdorimi i tij edhe në tabletin e ardhshëm Pro shihet si një mundësi e besueshme.