Një dietë e shpejtë me kumbulla të thara

Dieta me kumbulla të thara bën pjesë në të ashtuquajturat dieta të shpejta dhe iu dedikohet atyre që duan që për 3-5 ditë të humbin 2 – 3 kg.

Kjo dietë bazohet në konsumimin e gjashtë kumbullave për shujtë, të cilat japin rreth 15 gramë fruktozë dhe glukozë dhe me rreth 25 g karbohidrate.

SHEMBULL I MENYSË SË KËSAJ DIETE PËR NJË DITË:

Kafjalli: 6 kumbulla të thara Zamra: Një mollë e freskët; Dreka: Një hot dog dhe një vezë të zier; Zamra: Si në drekë; Darka: Një gotë e jogurtit me pak yndyrë. Duhet thënë se kjo dietë iu preferohet njerëzve që nuk kanë probleme shëndetësore, kështu që gjithsesi duhet të konsultoheni me mjekun tuaj, para se ta filloni aplikimin e saj. Në mënyrë që kjo dietë të jetë sa më efikase, nevojitet një aktivitet fizik 15 – 20 minuta në ditë. Nëse iu përmbaheni udhëzimeve, atëherë do të humbni deri në 1 kg në ditë, e nëse ushtroni, atëherë edhe më shumë.