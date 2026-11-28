Zotohen të përshpejtojnë bashkëpunimin ushtarak përballë sulmeve ndaj Mbretërisë
Arabia Saudite, Turqia dhe Pakistani kanë vendosur të përshpejtojnë përpjekjet për të garantuar sigurinë e Mbretërisë Saudite, në kushtet e rifillimit të sulmeve të huthinjve ndaj objektivave civile dhe infrastrukturës së saj.
Vendimi u bë publik të premten, pas takimit të dytë të Komitetit Strategjik Politik dhe të Mbrojtjes së Aleancës së Mbrojtjes së Mekës, të zhvilluar në Islamabad.
Në një deklaratë të përbashkët, tre vendet dënuan atë që e cilësuan si sulme të vazhdueshme dhe të rënda të milicisë huthite kundër civilëve dhe infrastrukturës civile në Arabinë Saudite.
Ato u zotuan të intensifikojnë mbështetjen për Riadin, duke e konsideruar mbrojtjen e sigurisë së Mbretërisë një objektiv të përbashkët.
Takimi u zhvillua në një moment kur tensionet rajonale janë përshkallëzuar sërish. Huthinjtë, të mbështetur nga Irani, kanë rifilluar sulmet ndaj Arabisë Saudite, duke i dhënë fund një armëpushimi katërvjeçar në konfliktin e Jemenit.
Sipas raportimit të Arab News, sulmet nisën pas shpërthimit të luftës mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara në shkurt të këtij viti.
Në takimin e Islamabadit morën pjesë ministri saudit i Mbrojtjes, princi Khalid bin Salman, dhe ministri i Jashtëm, princi Faisal bin Farhan.
Komiteti shqyrtoi zhvillimet e fundit të sigurisë në rajon dhe rikonfirmoi vendosmërinë e tre vendeve për të vepruar së bashku në funksion të paqes, sigurisë dhe stabilitetit rajonal.
Në deklaratë u theksua se bashkëpunimi do të mbështetet te parimet e Marrëveshjes së Përbashkët të Mbrojtjes së Mekës, përfshirë mbrojtjen kolektive, solidaritetin e ndërsjellë dhe respektimin e sovranitetit e integritetit territorial të secilit vend.
Përtej koordinimit politik dhe ushtarak, aleanca synon të zgjerojë bashkëpunimin në industrinë e mbrojtjes, teknologji dhe trajnim.
Qëllimi është rritja e kapaciteteve të përbashkëta dhe forcimi i ndërveprimit mes forcave të armatosura të tre vendeve.
Marrëveshja e Mbrojtjes së Mekës u nënshkrua më 7 gusht, me synimin për të forcuar aftësinë e përbashkët parandaluese dhe për të zgjeruar bashkëpunimin në fushën e mbrojtjes.
Në takimin e parë të komitetit, të mbajtur në Stamboll më 31 gusht, palët ranë dakord për krijimin e një sekretariati të përhershëm në Riad.
Vendimi për të përshpejtuar mbështetjen ndaj Arabisë Saudite tregon se aleanca po synon të kalojë nga deklaratat politike në një bashkëpunim më konkret të sigurisë.
Në këtë konfigurim, Turqia dhe Pakistani janë dy partnerë me peshë ushtarake, ndërsa Riadi përballet me rrezikun e rikthimit të sulmeve në territorin e tij.
Megjithatë, deklarata e Islamabadit nuk përcakton se çfarë formash konkrete do të marrë kjo mbështetje, nëse do të përfshijë dislokim forcash apo vetëm bashkëpunim ushtarak, teknologjik dhe inteligjence.
Për momentin, mesazhi kryesor është politik: tre vendet duan të tregojnë se Arabia Saudite nuk do të përballet e vetme me kërcënimet e reja në rajon.