Një “goditje dërrmuese” – GM do të shkurtojë prodhimin e furgonëve elektrikë në Ontario, qindra vende pune të humbura

General Motors (GM) planifikon të zvogëlojë prodhimin e furgonëve të tij të shpërndarjes tërësisht elektrikë BrightDrop në fabrikën e montimit CAMI në Ontario, Kanada.

Dhe kjo thuhet se do të rezultojë me rreth 500 humbje vende pune.

Fabrika do të kalojë në një funksionim me një ndërrime dhe montimi i paketës së baterive do të pushojë gjatë javëve të 21 prillit dhe 28 prillit.

GM përmendi edhe “kërkesën e tregut” si arsye për vendimin.

Lana Payne, presidente e sindikatës kanadeze Unifor, e quajti vendimin një “goditje dërrmuese” dhe i kërkoi GM dhe qeverisë të veprojnë për të zbutur humbjet e vendeve të punës.

GM prezantoi BrightDrop në 2021 dhe e integroi atë në markën Chevrolet në 2024.

Pavarësisht parashikimeve fillestare të të ardhurave prej 1 miliard dollarësh për vitin 2023, kompania shiti vetëm rreth 2000 njësi gjatë dy viteve.