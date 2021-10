Një javë nga marrëveshja për targat mes Kosovës dhe Serbisë, MPB lëshon mbi 13 mijë stikersa

Janë bërë plotësisht një javë nga marrëveshja e arritur në Bruksel në mes Kosovës dhe Serbisë për çështjen e targave.

Fillimi i zbatimit të kësaj marrëveshje nisi të shtunën më 2 tetor kur edhe u larguan barrikadat dhe Njësia Speciale e Policisë së Kosovës, të cilat ishin të vendosura në dy pikat kufitare që

lidhin Kosovën me Serbinë.

Pas largimit të tyre, në pikat kufitare u vendosën trupat e KFOR-it të cilët do të qëndrojnë aty për dy javë rresht sipas marrëveshjes.

Pas kësaj të hënën më 4 tetor sipas pikës dy të marrëveshjes së arritur, ka filluar edhe zbatimi i përkohshëm i sistemit të afisheve me të cilat si Kosova ashtu edhe Serbia po mbulojnë elementet shtetërore të targave të njëra-tjetrës.

Lidhur me respektimin e kësaj marrëveshje, Ferdinand Nikolla, këshilltari politik i Ministrit të Punëve të Brendshme, Xhelal Sveçla, ka thënë për Telegrafin se zbatimi i marrëveshjes është duke ecur me një dinamikë të mirë.

“Zbatimi i marrëveshjes është duke ecur me një dinamikë mjaftë mirë dhe kërkesat për letër-ngjitëse janë të larta. Gjatë periudhës 4 deri më 8 tetor në Kosovë nga Qendra e Regjistrimit të Automjeteve janë lëshuar 3,863 stikersa ndërsa në pikat e kalimit kufitar 9,430 stikera, në total 13, 293”, ka deklaruar Nikolla.

Ai më tej ka thënë se sa i përket aspektit të sigurisë, situata në pikat kufitare është e qetë.

“Nuk është raportuar për ndonjë incident dhe çdo gjë është në rregull sa i përket qarkullimit të njerëzve dhe mallrave”, u shpreh Nikolla.

I pyetur se çfarë do të ndodh pas largimit të trupave KFOR-it, nga dy pikat kufitare Jarinje dhe Bërnjakë, këshilltari politik i ministrit Sveçla, u shpreh se çdo gjë do të zbatohet sipas marrëveshjes.

Kujtojmë se vendosja e reciprocitetit për targat e Serbisë nga ana e Qeverisë së Kosovës më 20 shtator 2021, nxiti reagime të shumta.

Madje ky vendim bëri që për trembëdhjetë ditë me radhë dy pikë kalimet kufitare që lidhin Kosovën me Serbinë, Jarinje dhe Bërnjakë të qëndrojnë të bllokuara. Ato u bllokuan me kamionë me zhavorr, nga serbët lokalë në shenjë proteste për vendimin e Qeverisë së Kosovës.

Në këto dy pika kufitare ishin vendosur edhe Njësia Speciale e Policisë së Kosovës, të cilët ishin aty për të ruajtur rendin dhe për të ofruar siguri. Disa ditë pas vendosjes së masës së reciprocitetit dhe vendosjes së barrikadave në rrugën e këtyre pikave kufitare në Zubin Potok e Zveçan kishte pasur sulme ndaj Qendrave të Regjistrimit të Automjeteve.

Këto janë pikat kryesore që parasheh marrëveshja për targa mes Kosovës dhe Serbisë të arritur në Bruksel:

-Më 2 tetor Njësia Speciale që aktualisht është në pikat kufitare Jarinje dhe Bërnjakë, do të largohen dhe në të njëjtën kohë do të largohen edhe bllokimi i rrugëve, duke filluar nga ora 08:00, por jo më vonë se ora 16:00. KFOR-i do të vendoset në Jarinje dhe Bërnjakë, para fillimit të tërheqjes së sinkronizuar të Njësive Speciale dhe barrikadave, dhe do të qëndrojnë atje afërsisht dy javë për të ofruar ambient të qetë dhe të sigurt, si dhe për të mundësuar lëvizjen e lirë.

– Më datën 4 tetor, në ora 08 të mëngjesit do të fillojë zbatimi i përkohshëm i sistemit të afisheve me të cilat si Kosova ashtu edhe Serbia do të mbulojnë elementet shtetërore të targave të njëra tjetrës.

– Do të krijohet një grup punues i përbërë nga përfaqësues të BE-së, Beogradit dhe Prishtinës, të kryesuar nga BE-ja do të formohet për të gjetur një zgjidhje përfundimtare rreth targave, bazuar në standardet dhe praktikat e BE-së. Takimi i parë i këtij grupi do të mbahet më 21 tetor 2021 në Bruksel. Brenda gjashtë muajve nga takimi i parë, grupi punues do të paraqet të gjeturat për zgjidhjen përfundimtare para përfaqësuesve të nivelit më të lartë në procesin e Dialogut.