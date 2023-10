Një nga testet e para kur lind një fëmijë është më i rëndësishmi: Pse i merret gjak nga thembra dhe çfarë tregon?

Mësoni se çfarë zbulon testi Guthrie, i cili bëhet duke marrë gjak nga thembra e foshnjës

Një nga testet që shqetëson gjithmonë nënat e reja, pra nënat “ato gra që bëhen për herë të parë nëna”, është analiza e gjakut Guthrie, e cila kryhet në maternitet. Bëhet duke nxjerrë gjak nga thembra e foshnjës.

Pse ky test shkakton shqetësim të madh tek nënat dhe çfarë zbulon ai?

Asnjë nënë e re nuk ndihet rehat kur stafi mjekësor vjen në dhomën e saj në maternitet dhe nxjerr gjak nga thembra e foshnjës.

Do t’ju shpjegojnë se është e nevojshme dhe se kryhet në mënyrë rutine për çdo të porsalindur, por në morinë e informacioneve që merrni në maternitet, ku përpiqeni mësoni si të kujdeseni sa më mirë për foshnjën dhe të rikuperoheni nga lindja, është e mundur që gjithçka nuk do të jetë e qartë për ju.

Që të mos mbeteni të hutuar dhe pas pak të pyesni veten pse i morën gjak nga thembra e foshnjës, ja çfarë duhet të dini për këtë ekzaminim rutinë.

Është testi Guthrie, një nga testet si pjesë e depistimit neonatal të një të porsalinduri. Ai përfshin ekzaminimin e dy sëmundjeve të mundshme – fenilketonurisë dhe hipotiroidizmit kongjenital. Disa laboratorë kontrollojnë edhe një sëmundje të tretë – fibrozën cistike, nëse prindërit japin pëlqimin e tyre.

Si kryhet ky testim?

Testi kryhet duke prerë pak lëkurën e thembrës së të porsalindurit për të lëshuar gjak, i cili më pas vendoset në një letër filtri të veçantë dhe më pas mostra dërgohet për analiza të mëtejshme. Bëhet më së shpejti në 48 orët e para pas lindjes dhe më së voni deri në ditën e 8-të të jetës së foshnjës.

Rezultatet dihen pas një jave nga marrja e mostrës dhe materniteti do t’ju shpjegojë se nëse rezultati është negativ, askush nuk do t’ju kontaktojë. Megjithatë, nëse është pozitive, dikush nga spitali do t’ju telefonojë dhe do t’ju referojë për procedura të mëtejshme në mënyrë që të filloni terapinë sa më shpejt të jetë e mundur.

Çfarë është fenilketonuria dhe hipotiroidizmi kongjenital

Fenilketonuria është një sëmundje e trashëguar metabolike. Problemi me të është se aminoacidi fenilalaninë nuk shpërbëhet në trup, por grumbullohet, duke shkaktuar dëme në sistemin nervor qendror. Nëse nuk zbulohet në kohë, mund të çojë në prapambetje mendore, çrregullime të zhvillimit psikosomatik dhe shpesh në sulme epileptike.

Hipotiroidizmi kongjenital është një funksion i lindur i reduktuar i gjëndrës tiroide. Tek këto foshnje, hormonet thyroksine dhe triiodothyronine prodhohen në një sasi të reduktuar, ose madje nuk prodhohen fare. Nëse nuk trajtohet në kohë, mund të çojë në përkeqësim mendor.