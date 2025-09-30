Një “paqe” për Gazën prej të pabesësh me vulë

Presidenti i SHBA-së Donald Trump tha pas një takimi me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu: “Sot është një ditë historike për paqen”, duke shtuar se ai dhe kryeministri Benjamin Netanyahu sapo kishin përfunduar një takim mbi “Iranin, tregtinë, zgjerimin e Marrëveshjeve të Abrahamit dhe, më e rëndësishmja, folëm se si t’i japim fund luftës në Gaza”.
Përfundimi i luftës është “vetëm një pjesë e pamjes më të madhe, që është paqja në Lindjen e Mesme”, tha Trump. “Le ta quajmë paqe të përjetshme në Lindjen e Mesme”.
Trump tha se “niveli i mbështetjes që kam pasur nga kombet në Lindjen e Mesme dhe ato përreth Izraelit dhe fqinjët e Izraelit ka qenë i pabesueshëm”.
Trump njofton se po shpall zyrtarisht “Parimet e tij për Paqen, të cilat njerëzve u kanë pëlqyer vërtet, duhet ta them”.
Ai falënderoi udhëheqësit e kombeve myslimane dhe arabe “për mbështetjen e tyre të jashtëzakonshme në zhvillimin e propozimit, së bashku me shumë nga aleatët tanë në Evropë”.
Ai përmendi udhëheqës nga Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Jordania, Turqia, Indonezia, Pakistani, Egjipti.
Shumë prej tyre, tha ai, do të jenë të rëndësishëm në marrëdhëniet me Hamasin. “Shpresoj se do të kemi një marrëveshje paqeje dhe, nëse Hamasi e refuzon marrëveshjen, gjë që është gjithmonë e mundur, ata janë të vetmit që kanë mbetur. Të gjithë të tjerët e kanë pranuar atë. Por kam një ndjenjë se do të kemi një përgjigje pozitive. Por nëse jo, siç e dini Bibi [Netanyahu], do të keni mbështetjen tonë të plotë për të bërë atë që duhet të bëni”, tha ai.
Trump falënderoi Netanyahu-n “që ra dakord me planin dhe besoi se nëse punojmë së bashku, mund t’i japim fund vdekjes dhe shkatërrimit që kemi parë për kaq shumë vite, dekada, madje shekuj, dhe të fillojmë një kapitull të ri sigurie, paqeje dhe prosperiteti për të gjithë rajonin”.
Duke folur për bisedën e tij me Netanyahu-n, Trump tha se kryeministri izraelit ishte “shumë i qartë në kundërshtimin e tij ndaj një shteti palestinez”, një pikëpamje e ndarë edhe nga vetë Trump.
“Unë mbështes planin tuaj për t’i dhënë fund luftës në Gaza që arrin qëllimet tona të luftës”, shtoi ai. “Do t’i kthejë të gjithë pengjet tona në Izrael, do të çmontojë aftësitë ushtarake të Hamasit dhe fuqinë e tij politike dhe do të sigurojë që Gaza të mos përbëjë më kurrë kërcënim për Izraelin”, tha Netanyahu.
Nuk është e qartë se kush e pranoi planin ose nëse ai do të zbatohet. Por një pikë që bie në sy është se, nëse luftimet mbarojnë, Gaza do të vihet nën kontrollin e një qeverie kalimtare të udhëhequr nga Trump, përfshirë ish-kryeministrin britanik Tony Blair.
Gaza do të jetë nën administratën e përkohshme kalimtare të një komiteti teknik dhe apolitik palestinez, përgjegjës për drejtimin e përditshëm të shërbimeve publike dhe komunave për popullin e Gazës. Ky komitet do të përbëhet nga palestinezë të kualifikuar dhe ekspertë ndërkombëtarë, nën mbikëqyrjen e një organi të ri ndërkombëtar kalimtar të quajtur “Komiteti i Paqes”, i kryesuar nga Presidenti Donald J. Trump, me anëtarë të tjerë dhe krerë shtetesh që ende nuk janë shpallur, përfshirë ish-kryeministrin Tony Blair. Ky organ do të përcaktojë kornizën dhe do të menaxhojë financimin për rindërtimin e Gazës.
Plani përshkruan një sërë hapash që pretendon se do t’i japin fund luftimeve në Gaza. Kjo përfshin, brenda 72 orëve nga pranimi i marrëveshjes nga Izraeli, kthimin e të gjithë pengjeve, të vdekur dhe të gjallë.
Në këmbim, të burgosurit palestinezë të mbajtur në Izrael do të lirohen gjithashtu. Në atë kohë, thotë Shtëpia e Bardhë, luftëtarët e Hamasit do të angazhohen për “bashkëjetesë paqësore”, me mundësinë e largimit nga Gaza nën “kalim të sigurt” nëse dëshirojnë.
Propozimi i draftit përfshin gjithashtu: plane për rritjen e ndihmës, një plan ristrukturimi ekonomik për Gazën, një premtim se askush nuk do të detyrohet të largohet nga Gaza, nuk do të ketë rol për Hamasin ose ndonjë grup tjetër militant, partnerët rajonalë premtojnë të sigurojnë që Hamasi t’i përmbahet marrëveshjes.
Iniciativa përfshin pezullimin e të gjitha operacioneve ushtarake izraelite në Gaza, duke përfshirë bombardimet ajrore dhe artilerie, për 72 orë nga momenti që Izraeli pranon publikisht marrëveshjen. Gjatë kësaj kohe, të gjithë të burgosurit e gjallë do të lirohen dhe eshtrat e të vrarëve do të kthehen. Sipas planit, Hamasi do të lirojë eshtrat e një të burgosuri izraelit në këmbim të eshtrave të 15 banorëve të vdekur të Gazës.
Plani kërkon tërheqjen e ushtrisë izraelite sipas afateve dhe kritereve të lidhura me procesin e çarmatimit, të cilat do të bien dakord me forcat izraelite, garantuesit dhe Shtetet e Bashkuara.
Pas përfundimit të lirimit të të burgosurve, Izraeli do të lirojë gjithashtu 250 të burgosur që vuajnë dënime të përjetshme, përveç 1,700 të burgosurve nga Gaza pas 7 tetorit 2023.
Pas pranimit të kësaj marrëveshjeje, ndihma e plotë humanitare do të hyjë menjëherë në Rripin e Gazës. Shumat minimale të ndihmës do të jenë në përputhje me ato të marrëveshjes së ndihmës humanitare të 19 janarit 2025, duke përfshirë rehabilitimin e infrastrukturës (ujë, energji elektrike, kanalizime), spitalet dhe furrat e bukës, si dhe hyrjen e pajisjeve të nevojshme për largimin e mbeturinave dhe hapjen e rrugëve.
Shpërndarja dhe hyrja e ndihmës në Gaza do të bëhet pa ndërhyrje nga të dyja palët, nëpërmjet Kombeve të Bashkuara dhe agjencive të saj, Gjysmëhënës së Kuqe dhe institucioneve të tjera ndërkombëtare që nuk janë të lidhura me asnjërën palë. Hapja e Kalimit të Rafah në të dyja drejtimet do të bëhet sipas të njëjtit mekanizëm të rënë dakord në marrëveshjen e 19 janarit 2025.
Shtetet e Bashkuara, në bashkëpunim me partnerët arabë dhe ndërkombëtarë, do të zhvillojnë një Forcë të Përkohshme Ndërkombëtare të Stabilizimit (ISF) që do të vendoset menjëherë në Gaza.
Partnerët rajonalë (vendet arabo-muslimane) do të ofrojnë garanci se Hamasi dhe fraksionet e tjera do të respektojnë angazhimet e tyre dhe se Gaza e Re nuk do të përbëjë kërcënim për fqinjët e saj ose popullsinë e saj.
E gjithë infrastruktura ushtarake, duke përfshirë tunelet dhe fabrikat e armëve, do të shkatërrohet dhe nuk do të rindërtohet. Procesi i demilitarizimit të Gazës do të zhvillohet nën mbikëqyrjen e vëzhguesve të pavarur, i cili përfshin çmontimin e përhershëm të armëve përmes një procesi të dakorduar çarmatimi, me një program blerjeje dhe riintegrimi të financuar ndërkombëtarisht, të gjitha të monitoruara nga vëzhgues të pavarur. Gaza e Re do të jetë plotësisht e përkushtuar për ndërtimin e një ekonomie të begatë dhe bashkëjetesës paqësore me fqinjët e saj.
Por e gjitha kjo është e pamundur të ndodhë, pasi ajo çfarë tregon e kaluara, e afërt apo e largët, është vetëm një pabesi konstante e Izraelit dhe e aleatëve të tij perëndimorë që iu kanë ngulur rregullisht “thika pas shpine” palestinezëve.
Sepse pyetja që bëhet në këtë rast është: cila është garancia që ofrojnë Izraeli apo SHBA në këmbim të çarmatosjes së rezistencës palestineze? /tesheshi