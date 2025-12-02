Një përbërës mund t’ju ndihmojë të qëroni vezët më lehtë

Vezët e ziera fort janë një mëngjes i preferuar për shumë njerëz, dhe ajo që i bën ato një ushqim veçanërisht të vështirë është qërimi i tyre.
Megjithatë, influencuerja britanike Kerry Whelpdale, e njohur për këshillat e saj të kuzhinës, ndau një truk të thjeshtë në Instagramin e saj për të qëruar lehtësisht vezët e ziera.
Sekreti, pohon ajo, qëndron vetëm në një përbërës: pluhurin pjekës. Në video, Kerry tregon se si shton një lugë gjelle pluhur pjekës në një tenxhere me ujë para se të shtojë vezët.
“Kush tjetër e urren të përballet me vezët e ziera fort që nuk qërohen? Ja truku përfundimtar: shtoni një lugë gjelle pluhur pjekjeje në ujë ndërsa zien vezët dhe lëvozhga pothuajse do të rrëshqasë vetë”, shkroi ajo.
Pluhuri pjekës rrit alkalinitetin e ujit, gjë që zvogëlon ngjitjen e të bardhave të vezëve në lëvozhgën e brendshme të vezës. Kjo e bën procesin e qërimit më të lehtë, veçanërisht me vezët e freskëta.
Ekspertët këshillojnë përdorimin e vezëve që janë disa ditëshe, pasi ato kanë një përmbajtje më të ulët acidi, gjë që e bën qërimin më të lehtë.