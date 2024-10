Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 374 e lu’ftës

Sulmet izraelite në Gazën veriore vazhduan të marten, duke vrarë dhjetëra njerëz, përfshirë 10 palestinezë që prisnin në radhë në një qendër të shpërndarjes së ushqimit në kampin e refugjatëve Jabalia, sipas mjekëve.

Forcat izraelite kanë nisur disa sulme në të gjithë Luginën Bekaa në Libanin lindor gjatë natës, sipas Al Jazeera Arabic.

Hezbollah thotë se kishte në shënjestër forcat izraelite që kryenin operacione në zonat Khallet Wardeh dhe Marj në Libanin jugor.

Josep Borrell, kryediplomati i Bashkimit Evropian, ka shprehur shqetësim në rritje për sulmet e Izraelit ndaj misionit paqeruajtës të OKB-së në Liban, duke theksuar kërkesën nga të 27 anëtarët e bllokut për të ndaluar dhunën.

Pesë persona, duke përfshirë dy fëmijë, janë vrarë në një sulm izraelit në një shtëpi në qytetin al-Fakhari, në lindje të Khan Younis, sipas reporterëve të Al Jazeera në Gaza.

Të paktën 10 persona u vranë dhe disa të tjerë u plagosën në një sulm ajror izraelit që goditi një shtëpi në lagjen Bani Suheila në lindje të Khan Younis, sipas Al Jazeera.

Ministrat e jashtëm të Francës, Gjermanisë, Italisë dhe Mbretërisë së Bashkuar kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët duke shprehur “shqetësim të thellë pas sulmeve të fundit nga IDF [ushtria izraelite] mbi bazat e UNIFIL, të cilat kanë lënë disa paqeruajtës të plagosur”, në Libanin jugor.

Numri i të vdekurve është rritur në 29 që kur Izraeli kreu një seri sulmesh ajrore në të gjithë Gazën herët të martën, sipas ekipit të Al Jazeera në territorin e rrethuar.

Në një postim në X, përfaqësuesja e SHBA Ilhan Omar, një demokrate, tha se kryeministri izraelit Benjamin “Netanyahu po kryen abuzime të të drejtave të njeriut pa ndalë- duke bombarduar spitale, duke djegur të gjallë palestinezë, duke bllokuar ndihmën ushqimore dhe duke vrarë punonjësit e ndihmës”.

Mijëra kubanë, të udhëhequr nga presidenti Miguel Diaz-Canel dhe udhëheqës të tjerë të ishullit të drejtuar nga komunistët, marshuan në Havana për të shprehur solidaritetin e tyre me palestinezët në Gaza dhe për të denoncuar operacionin ushtarak të Izraelit.

Australia ka vendosur sanksione ndaj “pesë individëve iranianë që kontribuojnë në programin raketor të Iranit” pas sulmit të Teheranit ndaj Izraelit më 1 tetor.

Fondi i OKB-së për Fëmijët ka bërë thirrje për një fund të menjëhershëm të “dhunës së turpshme ndaj fëmijëve” në Gaza, pasi Izraeli vazhdon të sulmojë kampet e refugjatëve dhe objektet mjekësore që strehojnë refugjatët palestinezë të zhvendosur.

Ministria e Financave e Izraelit po propozon taksa më të larta, duke përfshirë personat me të ardhura më të ulëta të vendit, për të ndihmuar në pagimin e kostove në rritje të luftës, raporton The Times of Israel.

Këshilli Australian për Zhvillim Ndërkombëtar (ACFID) i ka bërë thirrje qeverisë australiane të vendosë sanksione ndaj zyrtarëve izraelitë në përgjigje të rrethimit vdekjeprurës të Izraelit në veri të Rripit të Gazës.

Një sulm izraelit në fshatin Aitou në Liban ka vrarë 21 persona dhe ka plagosur tetë.

Shefi i UNIFIL thotë se paqeruajtësit e tij do të qëndrojnë në të gjitha pozicionet në Liban, pavarësisht thirrjeve izraelite që ata të lëvizin në mes të luftimeve të intensifikuara midis Izraelit dhe Hezbollahut dhe pesë helmeta blu që pësuan lëndime.

Rreth 400,000 palestinezë janë të bllokuar në veri mes një rrethimi të ri izraelit atje.

Një fëmijë dhe një i ri janë vrarë gjatë një bastisjeje tetë orëshe në Jenin në Bregun Perëndimor të pushtuar nga forcat izraelite.

