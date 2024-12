Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Pa’lestinë, dita 421 e lu’ftës

Muhannad Hadi, koordinatori humanitar i OKB-së për territorin e pushtuar palestinez, dënoi Izraelin për sulmet që vranë katër punonjës të ndihmave të shtunën.



Një zyrtar i Fatah-ut i tha agjencisë Anadolu se grupi palestinez po zhvillon bisedime me Hamasin në Kajro mbi propozimet e paraqitura nga Egjipti për rihapjen e kalimit kufitar Rafah.



Ushtria amerikane thotë se anijet e saj luftarake “mundën” një sulm me raketa dhe dron Houthi ndaj tre anijeve tregtare në pronësi dhe me flamur amerikan në Gjirin e Adenit. Rebelët jemenas më herët pretenduan se kishin shënjestruar një destrojer amerikan dhe tre anije të furnizimit ushtarak.



Këshilli për Marrëdhëniet Amerikano-Islamike (CAIR) ka dënuar ndalimin e qeverisë izraelite të ezanit në xhamitë e Izraelit.



Udhëheqësit e Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC) përsëritën thirrjet e tyre për një armëpushim “të menjëhershëm dhe të përhershëm” në Rripin e Gazës pas takimit të tyre në Kuvajt të dielën.

Share this: Facebook

X