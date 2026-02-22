Një vaksinë e vetme mund të mbrojë nga ftohjet dhe gripi, thonë studiuesit

Një vaksinë e vetme me sprej nazal mund të mbrojë nga të gjitha kollat, ftohjet dhe gripin, si dhe infeksionet bakteriale të mushkërive, dhe madje mund të lehtësojë alergjitë, thonë studiuesit amerikanë.
Ekipi në Universitetin e Stanfordit ka testuar “vaksinën universale” në kafshë dhe ende duhet të bëjë prova klinike tek njerëzit.
Qasja e tyre shënon një “largim radikal” nga mënyra se si vaksinat janë projektuar për më shumë se 200 vjet, thonë ata, raporton BBC.
Ekspertët në këtë fushë thanë se studimi ishte “vërtet emocionues” pavarësisht se ishte në një fazë të hershme dhe mund të jetë një “hap i madh përpara”.
Vaksinat aktuale e stërvisin trupin për të luftuar një infeksion të vetëm. Një vaksinë kundër fruthit mbron vetëm nga fruthi dhe një vaksinë kundër lisë së dhenve mbron vetëm nga lija e dhenve.
Kështu ka funksionuar imunizimi që kur Sir Edward Jenner shpiku vaksinat në fund të shekullit të 18-të.
Qasja e përshkruar në revistën Science nuk e stërvit sistemin imunitar. Përkundrazi, ajo imiton mënyrën se si qelizat imune komunikojnë me njëra-tjetrën.
Jepet si sprej nazal dhe i lë qelizat e bardha të gjakut në mushkëritë tona – të quajtura makrofagë – në “alarm të verdhë” dhe gati për të hyrë në veprim pavarësisht se çfarë infeksioni përpiqet të hyjë.
Efekti zgjati për rreth tre muaj në eksperimentet me kafshë.
Hulumtuesit treguan se kjo gjendje e shtuar gatishmërie çoi në një ulje prej 100 deri në 1,000-fish të viruseve që kalojnë nëpër mushkëri dhe në trup.
Dhe për ata që ia dolën mbanë, pjesa tjetër e sistemit imunitar ishte “e gatshme, e gatshme t’i mbronte këto me shpejtësi marramendëse”, tha Prof. Bali Pulendran, profesor i mikrobiologjisë dhe imunologjisë në Stanford, transmeton Klankosova.tv.
Ekipi tregoi se vaksina mbron gjithashtu kundër dy llojeve të baktereve – Staphylococcus aureus dhe Acinetobacter baumannii.