Një vështrim i shpejtë mbi zhvillimet e fundit në Lindjen e Mesme këtë mbrëmje

Izraeli ka vazhduar sulmet në të gjithë Gazën, duke vrarë më shumë se 30 palestinezë deri më tani sot, përfshirë fëmijë dhe kërkues ndihmash.
Udhëheqësit izraelitë thanë se do të vazhdojnë të bombardojnë Jemenin pasi avionët e tyre luftarakë goditën stacionet e karburantit, termocentralet dhe atë që Izraeli e përshkroi si pallati presidencial në Sanaa, duke vrarë të paktën dy persona dhe duke plagosur të tjerë.
Huthitët thanë se dëmi nga municionet izraelite ishte i kufizuar dhe u zotuan të vazhdojnë sulmet me raketa dhe dronë ndaj Izraelit në kundërshtim me luftën në Gaza.
Irani dhe Hamasi e dënuan Izraelin sepse sulmet prekën zonat civile dhe infrastrukturën.
Autoritetet e Gazës dhe zyrtarët e OKB-së paralajmërojnë se situata humanitare në Gaza po përkeqësohet dhe se uria dhe sulmet ajrore dhe bombardimet e pandërprera izraelite po vrasin më shumë palestinezë.
Ushtria izraelite po përgatitet për sulme më vdekjeprurëse nga toka, ajri dhe deti në Qytetin e Gazës, veçanërisht në dy lagjet e saj Zeitoun dhe Sabra, ku mbi 1,000 ndërtesa janë raportuar të shkatërruara që nga 6 gushti.
Ushtarët izraelitë arrestuan 14 palestinezë në fshatin al-Mughayyir në Ramallah të Bregut Perëndimor të pushtuar, mes bastisjeve të vazhdueshme dhe sulmeve të dhunshme të kolonëve.
Mijëra njerëz kanë dalë në rrugët e qyteteve anembanë botës pasi një panel i Kombeve të Bashkuara shpalli zyrtarisht urinë në Gazën veriore pas muajsh bllokadë të Izraelit ndaj furnizimeve humanitare, përfshirë ushqimin dhe ujin.
Izraeli ka vrarë të paktën 62,622 njerëz dhe ka plagosur 157,673 në luftën e tij në Gaza. Një total prej 1,139 personash u vranë në Izrael gjatë sulmeve të udhëhequra nga Hamasi më 7 tetor 2023, dhe më shumë se 200 u morën robër.