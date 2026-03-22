Një “virus sionist” në politikën e vendit ballkanik

Agjencia sllovene e inteligjencës akuzon firmën izraelite se po përpiqet të ndikojë në zgjedhje
Inteligjenca sllovene ka akuzuar një firmë private të lidhur me Izraelin se po përpiqet të ndërhyjë në zgjedhjet e vendit, duke rritur tensionet përpara votimit të së dielës, raportoi Anadolu.
Agjencia sllovene e inteligjencës dhe sigurisë (SOVA) tha të premten se kishte prova për një takim në dhjetor midis tre anëtarëve të firmës izraelite të spiunazhit “Black Cube” dhe udhëheqësit të opozitës Janez Janša, duke e quajtur atë “ndërhyrje të huaj” në procesin zgjedhor, raportoi agjencia e lajmeve EFE.
Janša pranoi se ishte takuar me një përfaqësues të “Black Cube” më parë këtë javë, por tha se nuk ishte i njohur me të kaluarën e firmës dhe mohoi se i kishte kërkuar informacion.
Në një deklaratë, qeveria tha se Sova “paraqiti sot prova materiale të vizitës së tre përfaqësuesve të korporatës së inteligjencës ‘Black Cube’ më 11 dhjetor”.
Ajo shtoi se agjencia ndau gjetjet “mbi aktivitetet e ‘Black Cube’ në territorin slloven dhe jashtë vendit, të cilat tregojnë aktivitete të para-inteligjencës kundër Republikës së Sllovenisë dhe ndërhyrje të huaja në zgjedhjet sllovene”.
Qeveria i ka kërkuar BE-së të hetojë rastin. Janša tha se e njeh Gior Eiland që nga koha e tij si këshilltar i sigurisë kombëtare të Izraelit.
Akuzat vijnë përpara një gare të ngushtë zgjedhore midis Lëvizjes për Liri (GS) në pushtet, të udhëhequr nga Kryeministri Robert Golob, dhe Partisë Demokratike Sllovene (SDS) të Janšës. /tesheshi