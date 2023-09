Njerëzit janë tre llojesh

1. Njerëz të Sinqertë.

2. Njerëz te Kompromisit

3. Njerëz të rëndomtë.

Të sinqertët

• Të sinqertët vuajnë shumë, për në fund fitojnë

• Jetojnë qetë edhe pse me halle shumë.

• Fitojnë pak, por shijojnë shumë.

• Kur gabojnë shpejt pendohen, dhe falin shumë.

• Kur dashurojnë e bëjnë me gjithë forcën e zemrës.

• Kur urrejnë, e bëjnë po aq fort.

• Sakrifikon gjithçka për të vërtetën, qoftë edhe jetën. Për këtë arsye shumica e tyre janë dëshmorë.

• Me ta nderi, nderohet.

• Vlerat, kanë vlerë.

• Ata jetojnë edhe pse kanë vdekur.

• Sikur kjo botë të kishte kaq rëndësi, atëherë kjo do ishte e tyrja.

• Ata janë pak. Por botën motivojnë

Njerëzit e Kompromisit

• Jeta u vjen e lehtë por halle kanë shumë.

• Luftojnë gjithë jetën por në fund nuk fitojnë.

• Fitojnë shumë por pak shijojnë

• Dashuria për ta është kompromis, ndonjëherë vendosin në tavolinë edhe veten e tyre në emër të kompromisit.

• Gabojnë me kompromis dhe falje kërkojnë me kompromis. Ama edhe falin me kompromis.

• Nuk urren askënd gjithçka është kompromis. Armiku është ai që nuk bën kompromis.

• Ata jetojnë më gjatë.

• Me ta nderi është kompromis. Vlerat janë të konvertueshme.

• Sikur kjo botë të kishte rëndësi, atëherë këta do ishin njerëzit më të varfër.

• Edhe këta janë pak, por botën rrotullojnë.

Njerëzit e rëndomtë

• Ata vuajnë kur duhet me qenë të lumtur.

• Lumturohen pa e ditur se janë në vuajtje.

• Dashurojnë ata që i shesin.

• Urrejnë ata që i duan.

• I kërkojnë falje nga frika.

• Kënd e vejnë poshtë nuk e mëshirojnë

• Ata fitojnë sa për tu ushqyer.

• Ushqehen me çdo lloj fitimi.

• Nderi për ta është ajo që thonë të tjerët.

• Vlerat janë “si gjithë të tjerët”

• Ata jetojnë rëndom si të tjerët dhe vdesin po aq rëndom.

• Ata janë konsumatorë të fuqishëm.

• Ata janë shumë.

Nga: Eduart Hekuran Thartori