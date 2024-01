Njeriu mbetet i vetmuar derisa t‘i dhuroi Zoti vajza

Tek vajzat ka mirësi që i njohin vetëm ata që kanë vajza.

🌸 Në epokën paraislame, arabët i uronin njëri tjetrit për vajzat e tyre me shprehjen: (El-Nefjah) d.m.th., retë që vijnë me plot shi.

🌸 Jakub bin Bakhtan thoshte: Më lindën shtatë vajza; Sa herë që më lindte një vajzë, nëna me thoshte:

Profetët janë baballarë të vajzave..

🌸 Unë them: Djemtë janë begati, vajzat janë vepra të mira, Zoti do të llogarisë për begatitë, ndërsa do të shpërblejë për veprat e mira.

Vajzat janë simbol i mëshirës.

Thesare të dashurisë dhe besnikërisë së vërtetë.

Vajzat janë stoli, rahati dhe lumturi!

Nga: Hoxhë Halil Avdulli