Njihuni me ushqimet që forcojnë imunitetin

A nuk do të ishte mirë nëse ngrënia e një ushqimi të veçantë mund të na mbronte në mënyrë magjike kundër të gjitha sëmundjeve përreth nesh?

Ajo që hamë luan një rol në aftësinë tonë për të shmangur ftohjet dhe gripin. Lëndët ushqyese dhe përbërësit e tjerë që gjenden në dietën tonë ditore ndikojnë në sa i dobët ose i fortë është imuniteti.

Këtu janë disa ushqime që mund t’ju ndihmojnë të qëndroni të shëndetshëm:

Brokoli: Me origjinë nga Japonia, brokoli shquhet për vetitë e tij kundër kancerit. I pasur në vitaminë A, B dhe C, kalcium, fosfor, hekur, kalium, magnez dhe acid folik, brokoli është i çmuar për të parandaluar osteoporozën, për të mbrojtur nga sëmundjet koronare dhe hipertensioni. I pasur në fibra, brokoli është zgjedhje e përshtatshme për të përmirësuar nivelin e kolesterolit.

Kosi: Probiotikët janë të duhurit kur bëhet fjalë për shëndetin. Në mënyrë natyrale mund t’i merrni nga kosi. Edhe pse ata gjenden në formën e suplementeve, një studim nga Universiteti i Vienës në Austri ka zbuluar se një dozë në ditë me kos është po aq efektive në rritjen e imunitetit aq sa përdorimi i ilaçeve.

Agrumet: Agrumet dihet që janë aleatë të shkëlqyeshëm të shëndetit. Portokalli, limoni, grejpfruti dhe lime kanë një përmbajtje të lartë të vitaminës C, e cila ndihmon sistemin imunitar për të luftuar sëmundjet, duke forcuar trupin. Përveç kësaj, vitamina C promovon thithjen e hekurit që përmbahet në ushqimet bimore, kështu që konsumimi i llojeve të ndryshme të frutave dhe perimeve së bashku me agrumet ka një efekt të dobishëm të dyfishtë. Rrushi i kuq dhe banania janë gjithashtu fruta që rrisin sistemin imunitar. Të pasura me kalium, ato forcojnë kockat dhe kontrollojnë viruset dhe bakteret e shumta.

Hudhra: Hudhra është gjithashtu një nga ushqimet që përmirëson sistemin imunitar. Përmban squfur, një substancë e aftë të pengojë rritjen bakteriale dhe ta mbajë zorrën të pastër. Ajo përmban gjithashtu alicinë dhe sulfur, dy substanca që stimulojnë riprodhimin dhe shumimin e qelizave të nevojshme për të luftuar infeksionet. Alicina ka efekte antibiotike, antimikrobike dhe antifungale, duke rritur ndjeshëm sistemin imunitar. Për këtë arsye, ata që përdorin rregullisht hudhrën në dietën e tyre vuajnë nga pothuajse 50% më pak e sëmundjeve sezonale dhe shërohen nga gripi dhe ftohjet në një kohë më të shkurtër.