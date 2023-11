Njihuni me ushqimin që ul yndyrën e mëlçisë me 40%

Një dietë e kufizuar me kalori dhe jo me proteina të ulëta çoi në një reduktim prej 40% të yndyrës së akumuluar në mëlçi, sipas gjetjeve të një studimi gjerman që ekzaminoi efektin e modelit dietik në sëmundjen e mëlçisë yndyrore joalkoolike, shkaku më i zakonshëm i sëmundjeve kronike të mëlçisë në mbarë botën.

Ekipi hulumtues i Institutit Gjerman të Ushqyerjes Potsdam-Rehbruecke (DifE), i udhëhequr nga Dr. Olga Ramich dhe profesori Andreas Pfeiffer, kishin identifikuar tashmë në studimet e mëparshme se një dietë me proteina të lartë është më efektive se ajo me pak proteina, dhe në një studim të ri, i botuar në Liver – tani hedh dritë mbi mekanizmin e funksionimit të kësaj diete të veçantë.

Sëmundja e mëlçisë dhjamore jo-alkoolike karakterizohet nga grumbullimi i yndyrës në mëlçi dhe shpesh shoqërohet me obezitet, diabetin e tipit 2, presionin e lartë të gjakut dhe çrregullimet e lipideve. Nëse nuk trajtohet, mbart rrezikun e zhvillimit të cirrozës së mëlçisë dhe mund të kërcënojë jetën e të sëmurit.

Shkaqet e sëmundjes variojnë nga një mënyrë jetese jo e shëndetshme, ngrënia e shumë ushqimeve me shumë yndyrë dhe sheqer, si dhe mungesa e ushtrimeve fizike, deri te faktorët gjenetikë.

Në studimin e ri, studiuesit shikuan se si përmbajtja e proteinave në ushqime ndikon në sasinë e yndyrës së mëlçisë tek njerëzit obezë me sëmundje të mëlçisë yndyrore jo-alkoolike.

Nëntëmbëdhjetë pjesëmarrës ndoqën një dietë me proteina të lartë ose të ulët për tre javë. Ata më pas iu nënshtruan një operacioni bariatrik për të trajtuar obezitetin gjatë të cilit u morën mostrat e mëlçisë.

Analiza e mostrave tregoi se dieta me kalori të ulët dhe me shumë proteina reduktoi yndyrën e mëlçisë në mënyrë më efektive sesa dieta me kalori të ulët dhe me proteina të lartë. Në rastin e parë sasia e yndyrës u reduktua me 40%, ndërsa në rastin e dytë mbeti e pandryshuar.

Pjesëmarrësit në të dy grupet humbën gjithsej rreth pesë kilogramë.

“Nëse rezultatet vazhdojnë të konfirmohen në studime më të mëdha, rekomandimi për rritjen e marrjes së proteinave të kombinuara me një dietë të shëndetshme me pak yndyrë mund të gjejë rrugën e saj në mjekësi si pjesë e një trajtimi efektiv për mëlçinë e dhjamosur”, thotë Andreas Pfeiffer.

Studiuesit vlerësojnë se efekti pozitiv i kësaj diete qëndron kryesisht në faktin se marrja, ruajtja dhe sinteza e yndyrës është e shtypur. Kjo sugjerohet nga analizat gjenetike të gjera të mostrave të mëlçisë të kryera më pas nga profesori Stephan Herzig dhe ekipi i tij në qendrën kërkimore Helmholtz Zentrum München.

Bazuar në këto analiza, disa gjene përgjegjës për thithjen, ruajtjen dhe sintezën e yndyrës në mëlçi ishin më pak aktive pas dietës me proteina të lartë sesa pas dietës së ulët.

Në të njëjtën kohë, me rezultate befasuese u hetuan edhe mitokondritë, sipas Dr. Olga Ramich, e cila kreu studimin përkatës së bashku me kolegët e saj në Departamentin e Fiziologjisë dhe Metabolizmit të Energjisë të Institutit Gjerman të Ushqyerjes Potsdam-Rehbruecke.

“Aktiviteti mitokondrial ishte shumë i ngjashëm në të dy grupet. Kjo na befasoi. Fillimisht të hidhnim hipotezën se një dietë me proteina të lartë do të rriste aktivitetin mitokondrial dhe kështu do të kontribuonte në reduktimin e yndyrës së mëlçisë”, tha Susanne Klaus, kreu i Departamentit të Fiziologjisë dhe Metabolizmit të Energjisë.

Studiuesit u befasuan gjithashtu kur zbuluan se nivelet serike të faktorit të rritjes së fibroblasteve 21 ishin më të ulëta pas dietës me proteina të lartë që reduktonte yndyrën e mëlçisë sesa pas dietës me pak proteina.