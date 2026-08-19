Njohuri të thjeshta Kuranore

1 – A e dinit se fjala (Tevrat-Tora) do të thotë mësim?
2 – A e dinit se fjala (Ungjill) do të thotë lajm i mirë?
3 – A e dinit se fjala (Zebur- Psalme) do të thotë fjalë e shkruar?
4 – A e dinit se numri i librave të shpallur është (104)?
5 – A e dinit se fjala (Kurani) do të thotë i mbledhuri ose i lexuari?
6 – A e dinit se libri (Zeburi- Psalme) përmban lutje dhe lajme të gëzuara?
7 – A e dinit se ai që vrau xhalutin ishte Pejgamberi Davud?
8 – A e dinit se Pejgamberi Davud ishte ushtar në ushtrinë e Talutit?
9 – A e dinit se Pejgamberi Ibrahim ishte xhaxhai i Pejgamberit Lut?
🌴 10 – A e dinit se Nemrudi, i cili u përpoq ta digjte Ibrahimin, ishte i njëjti me Naram-Sinin, mbretin e të katër anëve?
11 – A e dinit se Musa a.s. e goditi shkëmbin dy herë, dhe uji shpërtheu herën e parë dhe shpërtheu herën e dytë?
12 – A e dinit se ndëshkimi i hebrenjve ishte endja në shkretëtirë për shkak të frikës së tyre nga luftimi i amalekitëve në Jerusalem
13 – A e dinit se ata që arrijnë rangun e “atyre që kuptojnë” do të ringjallen me “bëmirsat”?
14 – A e dinit se rangjet më të larta të besimtarëve në Ditën e Ringjalljes janë “më të parët” (el-Sabikun), ata që i afrohen (Zotit) El mukarrebun?
15 – A e dinit se “Nuh”, “Hud” dhe “Lut” janë të pacaktuara pavarësisht se janë fjalë të huaja sepse janë tre shkronja me një shkronjë të mesme të pa vokalizuar?
16 – A e dinit se shumësi i “gomarit të egër” në Kuran është “humur”, ndërsa shumësi i “gomarit shtëpiak” është “hamir”?
17 – A e dinit se Ebreha abisinase erdhi jo vetëm për të shkatërruar Qaben, por edhe për të vrarë Pejgamberin, siç i kishin thënë astrologët?
18 – A e dinit se Pejgamberi ia ndaloi vetes mjaltin, por Sureja At-Tahrim e shfuqizoi këtë ndalim?
19 – A e dinit se hipokriti quhet hipokrit sepse ai krahasohet me një tunel me dy hyrje?
🌴- 20 – A e dinit se Sureja Al-Munafikun (Hipokritët) u shpall në lidhje me Abdullah ibn Ubej ibn Selul?
21 – A e dinit se xhindët do të qëndrojnë me ne në Ditën e Ringjalljes për gjykim dhe do të hyjnë në Xhennet ose në Ferr? Ashtu si Ne
22 – A e dinit se Dita e Ringjalljes quhet “Es-Sahira” (Pagjumësi- Vigjilenti) sepse banorët e saj nuk flenë kurrë, pavarësisht se sa kohë kalon?
23 – A e dinit se Dita e Ringjalljes quhet “El-Qari’a” (Fatkeqësia Goditëse) për shkak të zhurmës intensive të zemrave që rrahin nga tmerri dhe frika?
24 – A e dinit se suret që fillojnë me fjalën “Thuaj” (Kul) janë: (El-Xhinn, El-Kafirun, El-Ihlas, El-Felak, En-Nas)?
25 – A e dinit se Surja ‘Abese është e vetmja sure në Kuran emri i së cilës është në formën e një foljeje në kohën e shkuar?
26 – A e dinit se emri “Nuh” do të thotë “pushim”?
27 – A e dinit se një nga ata që refuzuan të hipnin në anije ishte nipi i Nuhit, Kenaan ibn Ham?
28 – A e dinit se anija e Nuhit u ndal në kodrën Judi?
29 – A e dinit se anija e Nuhit a.s. ishte bërë prej druri dhe gozhdash (dërrasash dhe kunjash)?
Njohuri të thjeshta Kuranore
1 – A e dinit se fjala (Tevrat-Tora) do të thotë mësim?