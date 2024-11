Norvegjia është vendi i parë ku ka më shumë vetura elektrike sesa ato klasike në rrugë

Ishte vetëm çështje kohe dhe të gjithë e dinin që kjo do të ndodhte në një moment.

Vendi i parë ku do të ketë më shumë vetura elektrike në rrugë sesa vetura me benzinë, ​​do të jetë Norvegjia.

Do të ndodhë shumë shpejt ose mund të ketë ndodhur tashmë.

Kështu thotë vetë qeveria norvegjeze, e cila ka publikuar një analizë të flotës së automjeteve të realizuar në bashkëpunim me Shoqatën Norvegjeze të Industrisë Automobilistike.

Praktikisht vetëm vetura elektrike shiten në Norvegji tani. Në gusht, ato përbënin 94 për qind të shitjeve totale.

Norvegjia ka qenë gjithmonë një lider në lëvizshmërinë me emetim zero, falë një sërë kushtesh (të ardhurat, furnizimi me energji, dendësia e popullsisë) që lejuan banorët të pranonin në masë përdorimin e automjeteve me bateri disa vite më parë, kur kalimin në automjetet elektrike nuk u shqyrtuan diku tjetër.

Në fakt, lëvizja i tejkaloi pritjet. Qëllimi ishte të reduktoheshin shitjet e veturave me djegie të brendshme nën 10 për qind deri në fund të vitit të ardhshëm.

Kjo ndodhi më shumë se një vit më herët se sa ishte planifikuar. Shumë prodhues vendosën të ndalonin shitjen e veturave me djegie të brendshme, për shkak të shifrave të ulëta që po arrinin.

Sipas të dhënave të publikuara nga qeveria, në fund të gushtit në Norvegji ishin 751.450 vetura elektrike në rrugë, ndërsa 755.244 vetura me benzinë.

Megjithatë, duke marrë parasysh se rreth 10,000 vetura elektrike dhe disa qindra vetura me benzinë ​​shiten çdo muaj në Oslo dhe zonën përreth, është e qartë se shtatori do të përfundojë me parakalime.

Në fakt, duke pasur parasysh të gjitha rrethanat, parakalimi duhet të kishte ndodhur tashmë.

Së shpejti do të ketë parakalime kur bëhet fjalë për numrin total të veturave me djegie të brendshme (benzinë ​​dhe naftë).

Vlerësohet se kjo do të ndodhë brenda tre viteve. Veturat me naftë patën momentet e tyre të arta një dekadë më parë, por që nga viti 2017 ato kanë humbur pjesën e tregut.

Në Norvegji, veturat elektrike pritet të kalojnë vetëm veturat me naftë deri në fund të vitit.

Sipas të dhënave të fundit, Modeli Y i Tesla-s ishte më i shituri në Norvegji këtë vit, i ndjekur nga ID.4 i Volkswagen-it dhe Škoda Enyaq në vendin e tretë.