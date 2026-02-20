Norvegjia tërheq trupat e saj nga Iraku për shkak të tensioneve në Lindjen e Mesme

Norvegjia ka njoftuar se po tërheq trupat e saj nga Iraku për shkak të tensioneve në rritje në Lindjen e Mesme, transmeton Anadolu.
Zëdhënësi i Forcave të Armatosura Norvegjeze (FOH), Brynjar Stordal tha për transmetuesin norvegjez NRK se afërsisht 60 ushtarë norvegjezë ishin të stacionuar në Irak dhe Jordani, dhe se ata po tërheqin trupat e tyre nga Iraku për shkak të rritjes së fundit të tensioneve në Lindjen e Mesme.
Stordal deklaroi se situata është e përkohshme dhe nuk dha informacion mbi numrin e trupave të tërhequra nga Iraku ose vendndodhjen e tyre.
Ai shtoi se disa trupa mbeten në vende të ndryshme dhe i nënshtrohen kontrolleve specifike të sigurisë.
Stordal nuk pranoi të komentojë nëse vendimi lidhej apo jo me tensionet e vazhdueshme midis SHBA-së dhe Iranit, por deklaroi se ata e ndërmorën këtë hap për shkak të “kërcënimeve dhe tensioneve në rajon”.