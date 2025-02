Nouman Ali Khan vjen në Xhaminë 4 Llullat në Prishtinë

Të nderuar besimtarë,

Me kënaqësi ju njoftojmë se nesër, në xhaminë tonë, do të kemi një mysafir të veçantë. Nga ora 11:30, Nouman Ali Khan, një nga ligjëruesit më të njohur islam nga SHBA, do të mbajë një ligjëratë të veçantë për komunitetin tonë.

Kjo është një mundësi e rrallë për të dëgjuar një personalitet të njohur në botën islame, i cili me urtësinë dhe qasjen e tij të veçantë ka frymëzuar miliona njerëz anembanë globit.

Ju ftojmë të gjithë të merrni pjesë dhe të përfitoni nga kjo ligjëratë frymëzuese.

Mirë u takofshim!



Xhamia 4 Llullat në Prishtinë