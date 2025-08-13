Nuk e keni pasur kurrë shansin ta blini këtë Bugatti deri më tani

Kopja e parë e prodhuar e modelit Bolide të Bugatti do të shitet në ankand në gusht dhe pritet që të arrijë një çmim deri në 6 milionë dollarë edhe pse është përdorur në pistë.
Krijime si Bolide janë në një klasë më vete.
Ato janë jashtëzakonisht të rralla, kanë performancë në të njëjtin nivel me veturat e vërteta të garave, por shkon përtej kësaj.
Ato janë të vështira për t’u gjetur edhe nëse paratë nuk janë problem, jo vetëm për shkak të numrit të vogël të kopjeve të prodhuara, por edhe për shkak të mënyrës se si marka të tilla bëjnë biznes.
Të gjitha veturat u shitën privatisht nga Bugatti edhe para se publiku i gjerë të shihte konceptin e saj, megjithatë, tani një kopje do të gjejë një pronar të ri për herë të parë përmes ankandit.
Bolide është një hiperveturë e përgatitur ekskluzivisht për pistë, e mundësuar nga një motor W16 me katër turbo 8.0 litra, i cili zhvillon 1,600 kuaj fuqi.
Përshpejtimi nga 0 në 100 km/h zgjat vetëm 2.2 sekonda, ndërsa shpejtësia maksimale është e kufizuar elektronikisht në 379 km/h.
Kopja që do të dalë në ankand më 15 gusht dallohet nga 39 të tjerat, është e zbukuruar me një ngjyrosje që imiton konceptin origjinal dhe ka goma Michelin Pilot Sport Cup.