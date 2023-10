Nuk janë të gjithë Jehudit me sionistët e Izrelit.

Neturei Karta është nga nga grupacionet Jehudi që do të thotë “rojtar i qytetit” në aramaisht.

Është një lëvizje fetare çifute që është anti-sioniste dhe nuk njeh shtetin e Izraelit në territoret e pushtuara palestineze. Konsideron se krijimi i një shteti për hebrenjtë nuk do të thotë grabitja e tokës së tyre një populli tjetër.

》Mendimi dhe ideologjia

Mendimi Neturei Karta bazohet kryesisht në literaturën rabinike e cila thotë se “hebrenjtë u dëbuan nga Toka e Izraelit për shkak të mëkateve të tyre”.

Ai gjithashtu mbështetet në Talmudin babilonas, i cili supozon se “çdo përpjekje për të rimarrë Tokën e Izraelit me forcë është në kundërshtim me vullnetin hyjnor dhe se kthimi i Izraelit nuk mund të ndodhë veçse me ardhjen e Mesisë”.

》Stacione historike

Në të gjithë pjesëmarrjen dhe aktivitetet e tij rajonale, grupi Neturei Karta bazohet në sloganin “Judaizmi nuk është i barabartë me Sionizmin”.

Ai pohon se mbështetja e një personi hebre për sionizmin e zhvesh atë nga hebrenjtë e tij dhe vazhdon qëndrimet e tij të mprehta kundër Sionizmit dhe shtetit që la në tokën e Palestinës.

Në vitin 1924, lëvizjet anti-sioniste ranë në kontakt me një sërë liderësh dhe politikanësh të Britanisë së Madhe, për të bërë presion mbi qëllimin e anulimit të Deklaratës së Balfourit.

Për të demonstruar se nuk ishte në përputhje me mësimet e Tevratit dhe besimet e popullit hebre, i dërguari, “Jacob Dahan”, u vra në Jerusalem, kur sionistët ndjenë rrezikun e lëvizjeve të grupeve anti-sioniste.

Një ditë pas shpalljes së krijimit të shtetit izraelit në vitin 1948, rabini Hirsch i dërgoi një letër Kombeve të Bashkuara që përmbante refuzimin e grupit për krijimin e shtetit izraelit.

Neturei Karta bëri thirrje për ndërkombëtarizimin e Jeruzalemit në mënyrë që ai të mos i nënshtrohet sundimit izraelit, por i kërkoi Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara që lagjen “Mea Shearim” ta bënte një emirat të pavarur nga shteti i ri.

Grupi ishte një anëtar vëzhgues në Kombet e Bashkuara, gjë që e bëri atë të kontribuonte në një rol efektiv gjatë diskutimit të Rezolutës nr. 3379 të Kombeve të Bashkuara në 1975, e cila e konsideronte sionizmin një formë racizmi.

Në vitin 1992, udhëheqësit e Neturei Karta morën pjesë në Konferencën e Paqes në Lindjen e Mesme në Uashington dhe pohuan në një deklaratë të lëshuar më 4 shtator 1992, se “populli hebre është i ngarkuar me një betim hyjnor që të mos kërkojë pavarësinë dhe të flakë zgjedhën e mërgimi që u është imponuar”.

Deklarata konfirmoi gjithashtu se sionistët u rebeluan kundër këtij dekreti hyjnor duke pushtuar Palestinën dhe duke krijuar “shtetin” e tyre mbi të, dhe me këtë pushtim ata merituan dënimin hyjnor të përcaktuar në Talmud.

Organizata mori pjesë në Konferencën e Rishikimit të Holokaustit në Teheran, në dhjetor 2006, dhe konferenca iu nënshtrua një sulmi global dhe grupi Karta iu nënshtrua kritikave të ashpra edhe nga hebrenjtë ortodoksë që e mbështetën atë.

Në mars 2012, një numër i udhëheqësve të organizatës morën pjesë në “Marshimin Global për në Jerusalem”, dhe më pas në qershor të të njëjtit vit, disa nga drejtuesit e organizatës morën pjesë në një konferencë në Liban mbi konfliktin izraelito-palestinez.

Neturei Karta mori pjesë në Konferencën Ndërkombëtare të Al-Azhar në Mbështetjen e Jerusalemit në vitin 2018 dhe udhëheqësi i lëvizjes, Yisroel Dovid Wise, shprehu mirënjohjen e tij për mbajtjen e ngjarjeve të tilla.

Ai gjithashtu tha: “Ne deklarojmë se nuk ka asnjë të drejtë izraelite dhe nuk ka asnjë lidhje me këta njerëz, pasi ata nuk janë fare çifutë, dhe liderët e botës islame nuk duhet t’i quajnë këta njerëz çifutë apo izraelitë, në mënyrë që të mos për t’u dhënë atyre legjitimitet”.

Udhëheqësi Rabin Wise shprehu keqardhjen e tij për pranimin e narrativës sioniste pas vendimit amerikan në vitin 2018 për të njohur Jerusalemin si kryeqytetin e Izraelit dhe tha: “Ky hap dëmton jo vetëm muslimanët, por edhe hebrenjtë”.

