“Nuk munda të flija”: Njerëzit raportojnë simptoma të pazakonta pas eklipsit

Pas eklipsit diellor më 12 gusht, mediat sociale u mbushën me foto të qiellit, si dhe me disa postime të pazakonta.
Disa përdorues pohuan se në ditët përreth eklipsit ata flinin më keq, zgjoheshin gjatë natës, kishin parë ëndrra të çuditshme ose ndiheshin të rraskapitur në mënyrë të pashpjegueshme.
Në Instagram, nën një postim kushtuar eklipsit, një përdorues shkroi shkurt: “As unë nuk munda të flija mbrëmë”.
Pretendime të ngjashme u shfaqën në Threads përpara eventit. Një përdoruese shkroi se kishte qenë “zgjuar deri në orën 5:30 gjithë javën”, ndërsa një tjetër tha: “Gjumi im është ndërprerë dhe kam parë ëndrra të çuditshme gjithë javën”.
Ky detaj është i rëndësishëm: disa njerëz raportuan probleme me gjumin edhe para eklipsit. Kjo do të thotë që deklaratat e tyre mund të jenë të vërteta, por ato në vetvete nuk vërtetojnë se eklipsi ishte shkaku.
Histori të ngjashme dalin pas pothuajse çdo eklipsi
Fenomeni nuk është i ri. Pas eklipsit total diellor të vitit 2024, një përdorues i Reddit shkroi se nuk mund të flinte pas ngjarjes dhe ishte jashtëzakonisht i zhytur në mendime dhe emocional. Përdorues të tjerë përshkruan lodhje të shtuar ose nevojën për të fjetur për periudha të gjata kohore.
Në diskutime të tjera, njerëzit kanë përmendur ëndrra shumë të gjalla, shqetësim dhe një ndjenjë mbingarkese emocionale. Përvoja të tilla mund të jenë tërësisht reale në një nivel individual, por pyetja është nëse ekziston një mekanizëm biologjik me anë të të cilit një eklips mund të shkaktojë drejtpërdrejt simptoma të tilla.
A mund ta prishin orën tonë të brendshme disa minuta errësirë?
Ritmi ynë cirkadian, ose ora jonë e brendshme biologjike që rregullon zgjimin dhe gjumin, varet fort nga alternimi i dritës dhe errësirës. Drita që marrin sytë tanë është një nga sinjalet kryesore që truri përdor për të përcaktuar se kur duhet të jemi zgjuar dhe kur të përgatitemi për gjumë. Hulumtimet konfirmojnë se ekspozimi ndaj dritës, veçanërisht në mbrëmje dhe natën, mund të ndikojë në sekretimin e melatoninës dhe të ndryshojë ritmin tonë cirkadian.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë që disa minuta ose një periudhë më e shkurtër errësire gjatë një eklipsi mund të prishë gjumin e një nate.
Literatura shkencore është e dokumentuar mirë në reagimet e kafshëve ndaj reduktimit të papritur të dritës gjatë një eklipsi total. Për shembull, studimet kanë treguar se zogjtë mund të kalojnë shkurtimisht në sjelljen e muzgut ose agimit gjatë një eklipsi total. Tek njerëzit, një efekt i tillë në gjumë nuk është demonstruar në mënyrë përfundimtare.
Nuk ka prova të forta se eklipsi shkakton pagjumësi
Studimet që janë përpjekur të lidhin ngjarjet diellore ose hënore me sjelljen njerëzore nuk kanë gjetur një lidhje të fortë dhe të qëndrueshme. Një studim i pacientëve psikiatrikë, për shembull, nuk gjeti ndonjë lidhje të rëndësishme midis eklipseve dhe ndryshimeve në sjellje.
Ekzistojnë studime që sugjerojnë se gjumi mund të ndryshojë disi gjatë fazave të ndryshme të hënës. Një studim i madh suedez me 852 persona zbuloi ndryshime në kohëzgjatjen dhe efikasitetin e gjumit gjatë fazave të rritjes dhe të zvogëlimit të hënës, por vetë autorët theksojnë se për shkak të modelit të studimit, nuk është e mundur të konkludohet se vetë hëna është shkaku i këtyre ndryshimeve. Ky është një fenomen i ndryshëm nga një eklips diellor.
Pra, pse disa njerëz flenë vërtet më keq?
Ka disa shpjegime shumë më të thjeshta.
Një eklips është një ngjarje e pazakontë dhe shumë e pritur. Njerëzit lexojnë për të me ditë të tëra, ndjekin parashikimin e motit, planifikojnë udhëtimin e tyre, qëndrojnë jashtë më gjatë se zakonisht ose kalojnë orë të tëra duke parë foto dhe video pas ngjarjes.
Vetëm ngacmimi ose ankthi mund ta bëjnë të vështirë të biesh në gjumë. Nëse një person parashikon që eklipsi mund t’i prishë gjumin, ai gjithashtu mund t’i kushtojë më shumë vëmendje zgjimeve normale gjatë natës sesa zakonisht.
Hulumtimet mbi pagjumësinë tregojnë se pritjet mund të ndikojnë në mënyrën se si njerëzit e përjetojnë gjumin e tyre. Një meta-analizë e 13 studimeve tregoi një efekt të matshëm placebo në vlerësimin subjektiv të rënies në gjumë, kohëzgjatjes totale të gjumit dhe cilësisë së gjumit.
Me fjalë të tjera, ajo që presim mund të ndikojë në mënyrën se si e vlerësojmë natën tonë.
Rrjetet sociale e përforcojnë më tej efektin
Këtë javë, postime të shumta kanë qarkulluar në mediat sociale duke raportuar “ëndrra të çuditshme”, lodhje, shqetësim dhe probleme me gjumin para eklipsit. Disa madje i pyetën drejtpërdrejt përdoruesit nëse ata tashmë po përjetonin simptoma të tilla.
Kjo mund të krijojë një lloj efekti pritjeje. Në psikologji dihet që pritjet negative mund të intensifikojnë përvojën subjektive të simptomave, e cila shpesh përshkruhet si efekti nocebo. Hulumtimet tregojnë se pritjet dhe ankthi janë faktorë të rëndësishëm në reagime të tilla.
Kjo nuk do të thotë që njerëzit po “shpikin” simptoma. Nëse dikush nuk ka mundur të flejë, përvoja e tij është reale. Por shkaku nuk është domosdoshmërisht një ngjarje astronomike në vetvete.
Një eklips mund të ketë një efekt të fuqishëm në emocione
Megjithatë, ekziston një efekt i eklipsit që është shumë më i lehtë për t’u shpjeguar – psikologjikisht.
Një eklips total është një ngjarje e rrallë dhe vizualisht jashtëzakonisht e fuqishme. Njerëzit që e kanë parë një të tillë shpesh e përshkruajnë atë si një nga përvojat më intensive të jetës së tyre. Në një diskutim të kohëve të fundit në Reddit, një vëzhgues e përshkroi atë si një nga “përvojat më intensivisht të fuqishme” që ka pasur ndonjëherë.
Një eksitim, udhëtim, pritje dhe reagim emocional i tillë janë të mjaftueshëm për të prishur rutinën e gjumit të disa njerëzve për të paktën një natë.
Përfundim: Përvojat janë reale, por shkaku nuk është vërtetuar
Pra, nëse keni pasur probleme me gjumin pas eklipsit, nuk jeni vetëm. Njerëzit po raportojnë pagjumësi, gjumë të shqetësuar, ëndrra të pazakonta dhe lodhje në mediat sociale.
Por aktualisht nuk ka prova të mira shkencore që një eklips diellor në vetvete shkakton drejtpërdrejt pagjumësi ose ndryshime të tjera në trupin e njeriut.
Shpjegime shumë më të mundshme janë eksitimi, një ndryshim në rutinën e përditshme, të shkosh në shtrat më vonë, më shumë kohë para ekranit, ankthi ose thjesht fakti që pas kaq shumë bisedash rreth “energjisë së eklipsit”, kemi filluar t’i kushtojmë shumë më tepër vëmendje mënyrës se si ndihemi.