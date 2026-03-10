Numri i pacientëve në rritje, kërkohet punësimi i specialistëve të rinj të onkologjisë

Shoqata e Onkologëve të Kosovës ka kërkuar rritje të stafit shëndetësor për shkak, siç është rritjes së numrit të pacientëve.
Kjo shoqatë ka thënë se pavarësisht nevojës së madhe për shërbime onkologjike dhe ngarkesës së vazhdueshme në sistemin shëndetësor publik, disa specialistë të rinj të onkologjisë, të trajnuar për vite me radhë me investim të konsiderueshëm publik dhe personal, vazhdojnë të mbeten pa mundësi punësimi në institucionet publike.
“Shoqata e Onkologëve të Kosovës vlerëson se çdo specialist i papunësuar përfaqëson një mundësi të humbur për diagnostikim më të shpejtë, trajtim më të personalizuar dhe përmirësim të përgjithshëm të kujdesit për pacientët me sëmundje malinje në Kosovë.Aktualisht, aplikimi i kimioterapisë dhe radioterapisë në nivel vendi realizohet kryesisht në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), gjë që krijon ngarkesë të madhe për sistemin dhe shpeshherë rezulton me vonesa në trajtimin e pacientëve”, thuhet nga kjo shoqatë..
Në këtë kontekst, Shoqata e Onkologëve të Kosovës konsideron se angazhimi sa më i shpejtë i onkologëve të rinj do të kontribuonte drejtpërdrejt në rritjen e kapaciteteve të shërbimeve onkologjike, përmirësimin e qasjes së pacientëve në trajtim dhe në uljen e kohës së pritjes për terapi.
“Shoqata u bën thirrje institucioneve përgjegjëse që të adresojnë me prioritet këtë çështje, duke krijuar mundësi për integrimin e specialistëve të rinj në sistemin shëndetësor publik dhe duke forcuar kapacitetet e shërbimeve onkologjike në vend”, thuhet tutje.
Përmirësimi i trajtimit të pacientëve me kancer duhet të mbetet prioritet i përbashkët institucional dhe profesional.