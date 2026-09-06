Numri i të vrarëve në Gaza shkon në 73,651

Numri i palestinezëve të vrarë në Rripin e Gazës që nga 7 tetori 2023 ka shkuar në 73,651, ndërsa 174,592 të tjerë janë plagosur, sipas burimeve mjekësore në Gaza.
Sipas burimeve, spitalet në të gjithë Rripin e Gazës kanë pranuar 17 palestinezë të plagosur gjatë 24 orëve të fundit.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor 2025, numri i palestinezëve të vrarë ka arritur në 1,344, ndërsa 4,481 të tjerë janë plagosur. Gjithashtu, janë nxjerrë 826 trupa nga rrënojat.
Burimet mjekësore thanë se një numër viktimash vazhdojnë të mbeten nën rrënoja dhe nëpër rrugë, ndërsa ekipet e ambulancave dhe shpëtimit përballen me vështirësi për të arritur tek ta. /mesazhi