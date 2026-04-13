Numri i viktimave në Rripin e Gazës arrin në 72,333

Një i vrarë dhe disa të plagosur nga të shtënat në Gaza dhe Beit Lahia
Një person është vrarë dhe disa të tjerë janë plagosur, disa prej tyre rëndë, si pasojë e të shtënave nga forcat izraelite në qytetin e Gazës dhe në Beit Lahia, njoftojnë burime mjekësore.
Sipas raportimeve, një dron ka goditur një zonë pranë një kafeneje në afërsi të Kullës Daoud në qendër të qytetit të Gazës, duke shkaktuar viktima. Të plagosurit janë dërguar për trajtim në spitalin e Gjysmëhënës së Kuqe.
Ndërkohë, në veri të Gazës, pranë tregut të Beit Lahias, janë raportuar gjithashtu të shtëna me armë zjarri që kanë lënë të plagosur disa persona.
Burime nga spitali fushor i Kuvajtit në Sheshin Saraja konfirmuan vdekjen e një qytetari dhe plagosjen e disa të tjerëve, ku njëri prej tyre ndodhet në gjendje kritike.
Më herët gjatë mbrëmjes, dy persona u plagosën nga të shtënat në lagjet Shujaiya dhe Zeitoun, në lindje të qytetit të Gazës.
Sipas të dhënave të fundit, numri i përgjithshëm i viktimave në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023 ka arritur në 72,333 të vrarë dhe mbi 172,200 të plagosur. Burimet theksojnë se shumë persona mbeten ende nën rrënoja, për shkak të vështirësive në operacionet e shpëtimit. /mesazhi