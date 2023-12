Hatib ibn Ebi Belta deshi të përhapë sekretin e ushtrisë së Fet’hit te Kurejshët. Omer ibnul-Hatabi i kërkoi leje Pejgamberit (a.s), që ta vrasë!

Pejgamberi (a.s) i tha: “O Omer, ka qenë pjesëmarrës në Bedr!”

– Kujtojeni të shkuarën e bukur të njerëzve kur bien në gabime.

– Dhe, mos i harroni të gjitha të mirat e mëparshme te rrëshqitja e parë e këmbës!

– Dashamirësi, i cili për sa kohë ka qenë i dashur, faljani atij nëse një herë tregohet i ashpër!

– Shoku, i cili për sa kohë ka qenë i afërt, faljani atij nëse një herë tregohet i ftohtë!

– Fisniku, i cili për sa kohë është treguar dorëdhënës, faljani atij nëse një herë nuk ka dhënë!

– Mos i harroni momentet e ëmbla te konflikti i parë!

– Dhe, mos i nëpërkëmbni vitet e jetuara bashkë te shkëputja e parë!

– Kush prej nesh nuk ka qenë i keq, qoftë edhe për një herë të vetme apo më pak?

– Kështu që, përse të kërkojmë prej njerëzve të jenë melekë përgjithmonë?!

______________________

Ed’hem Sherkavi, nga libri Resail min En-Nebij (a.s)

Nga: Lavdrim Hamja

