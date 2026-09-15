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Obama ngre alarmin për Al: Mund të jetë e rrezikshme, duhet ta menaxhojmë

Ish-presidenti amerikan Barack Obama ka paralajmëruar për rreziqet e Inteligjencës Artificiale, duke u bërë thirrje demokratëve që të hartojnë politika dhe rregulla të qarta për menaxhimin e kësaj teknologjie.

Gjatë një aktiviteti privat për mbledhje fondesh, Obama tha se zhvillimi i AI po ecën me shpejtësi dhe se, nëse nuk vendosen mekanizma të përshtatshëm kontrolli, teknologjia “mund të jetë e rrezikshme”.

Ai i kërkoi liderit demokrat në Dhomën e Përfaqësuesve, Hakeem Jeffries, që demokratët të udhëheqin debatin publik mbi politikat e AI nëse rimarrin kontrollin e Dhomës së Përfaqësuesve.

Obama gjithashtu sugjeroi që Al të jetë një nga temat kryesore të kandidatëve për zgjedhjet presidenciale të vitit 2028, veçanërisht për çështjet e sigurisë dhe ndikimit ekonomik.

Paralajmërimet vijnë në një kohë kur shqetësimet për keqpërdorimin e AI janë rritur.

CEO i Anthropic, Dario Amodei, u ka bërë thirrje kompanive të AI të ngadalësojnë zhvillimin e aftësive të modeleve, një qëndrim që është mbështetur edhe nga CEO i OpenAI, Sam Altman, dhe Elon Musk.

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