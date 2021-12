OBSH: Dozat përforcuese mund të ndihmojnë në frenimin e COVID-19

Dozat përforcuese mund të ndihmojnë në frenimin e përhapjes së COVID-19 për aq kohë sa njerëzit që kanë më së shumti nevojë për to kanë qasje në këto doza, deklaroi kreu i Organizatës Botërore të Shëndetësisë.

Zyrtarët shëndetësorë në shumë shtete të botës po u bëjnë thirrje njerëzve që të marrin dozat përforcuese, pasi disa studime kanë sugjeruar se ato ofrojnë mbrojtje shtesë ndaj koronavirusit.

“Është pyetja e prioritizimit. Ka rëndësi se kush ka qasje në këto doza. Dhënia e dozave përforcuese te grupet e njerëzve që kanë rrezik të ulët nga sëmundja e rëndë apo vdekja, vë në rrezik jetën e njerëzve që janë në kategorinë e personave me rrezik të lartë e të cilët ende po presin që të marrin dozat e para, për shkak se ka mungesë të furnizimeve me vaksina”, tha kreu i OBSH-së, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ai foli edhe për variantin e ri të COVID-19, Omicron dhe tha se vaksinat ekzistuese duket se janë më pak efektive ndaj këtij varianti, por shtoi se ato megjithatë ofrojnë “mbrojtje të mjaftueshme” për të parandaluar sëmundjen e rëndë dhe vdekjet.

Varianti Omicron fillimisht u identifikua në Afrikën e Jugut muajin e kaluar dhe që atëherë është raportuar në 77 shtete të botës. Por, shefi i OBSH-së tha se ky variant nuk duhet të cilësohet si më i “lehtë” se variantet paraprake, duke shtuar se ky variant mund të jetë përhapur në pothuajse gjithë botën.

“Omicroni po përhapet me një shpejtësi që nuk e kemi parë me asnjë variant paraprak. Edhe nëse Omicroni shkakton sëmundje më të lehtë, nëse rritet numri i rasteve do të mund të mbingarkojë sërish sistemet shëndetësore”, tha Tedros.

Në një studim të publikuar të martën, u tha se vaksina kundër koronavirusit e Pfizer/BioNTech ishte më pak efektive te personat në Afrikën e Jugut, vendin ku u detektua për herë të parë varianti Omicron.

Kreu i OBSH-së shprehu shqetësimet e tij lidhur me programet e vaksinimit të disa shteteve, që kanë nisur dhënien e dozave përforcuese për të gjithë popullatën e rritur nga frika e përhapjes së Omicronit. Ai tha se ende nuk ka të dhëna të sakta lidhur me efikasitetin e dozave përforcuese ndaj variantit Omicron. /rel