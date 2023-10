OBSH-ja kërkon që të ndalohet shitja e cigareve elektronike afër shkollave

Dyqanet pranë shkollave duhet të ndalohen të shesin vapa për të mbrojtur fëmijët, thonë shefat botërorë të shëndetësisë.

Organizata Botërore e Shëndetësisë tha se shkollat janë “të pozicionuara në mënyrë unike” për të goditur më fort nxënësit që pinë duhan dhe avullojnë.

Në një udhëzues të botuar këtë javë, OBSH-ja tha se autoritetet duhet “të ndalojnë shitjen e nikotinës dhe produkteve të duhanit pranë shkollave”, si dhe të ndalojnë përdorimin e tyre në kampus.

Cigaret elektronike me përdorim të vetëm përballen me ndalimin për të reduktuar mbetjet dhe për ta vështirësuar blerjen e tyre nga të rinjtë. Prodhuesit gjithashtu mund të kufizohen në përdorimin e cigareve elektronike me shije frutash, raporton The Sun.

Dr Ruediger Krech, drejtor në OBSH, tha: “Pavarësisht nëse jemi ulur në klasë, duke luajtur lojëra jashtë apo duke pritur në stacionin e autobusit të shkollës, ne duhet t’i mbrojmë të rinjtë nga tymi vdekjeprurës i dorës së dytë dhe emetimet toksike të cigareve elektronike, si dhe reklamat që promovojnë këto produkte”.

Ekziston një mbështetje e fortë për rregulla më të rrepta për cigaret elektronike dhe shefi mjekësor i Anglisë, Sir Chris Whitty, ka thënë se është “krejtësisht e papranueshme” që reklamuesit duket se synojnë të rinjtë.

Por disa janë gjithashtu të shqetësuar se shtrëngimi shumë i fortë mund ta bëjë më të vështirë për duhanpirësit të lënë duhanin.