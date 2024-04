OKB bën thirrje për hetim “transparent dhe të besueshëm” për sulmin izraelit ndaj TRT Arabishtes

OKB-ja bëri thirrje për një hetim “transparent dhe të besueshëm” për sulmin izraelit ndaj një ekipi nga TRT Arabisht në Gaza, kanali televiziv arab i transmetuesit publik turk TRT, raporton Anadolu.

“Përderisa nuk kam detaje të këtij incidenti, është një shembull tjetër i ashpër dhe i qartë i rreziqeve me të cilat përballen gazetarët në Gaza. Ky incident, si gjithë të tjerët, duhet të hetohet në mënyrë transparente dhe të besueshme”, tha zëdhënësi Stephane Dujarric për Anadolu.

Një automjet i ekipit të TRT Arabisht, i cili po përgatitej për transmetim në kampin Nuseirat që ndodhet në mes të Rripit të Gazës, u sulmua nga ushtria izraelite.

Sami Shahada, i cili punonte si kameraman i pavarur, u plagos rëndë dhe iu nënshtrua një operacioni. Gazetari i TRT Arabisht Sami Berhum shpëtoi pa lëndime.

Më herët në një konferencë për media, Dujarric u pyet në lidhje me raportimet e sulmeve të fundit ndaj gazetarëve në Ukrainë, ku ai tha: “Nuk kemi detaje të veçanta për këtë, por i kemi parë raportimet. Ajo që mund t’ju them është se tregon përsëri rreziqet me të cilat përballen gazetarët në të gjithë botën në përpjekje për të raportuar”.

“Ne pamë, mendoj se ishte gazetari palestinez që punonte për njësinë turke të lajmeve në Gaza dhe kolegët tanë në Sudan që folën për gazetarët sudanezë që të gjithë po vuajnë, në të gjithë botën po përpiqen të bëjnë punën e tyre”, shtoi ai.

Izraeli ka zhvilluar një ofensivë ushtarake vdekjeprurëse në Gaza që nga një inkursion ndërkufitar nga grupi palestinez Hamas më 7 tetor 2023, në të cilin Tel Avivi thotë se janë vrarë 1.200 njerëz.

Mbi 33.600 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë që atëherë në enklavë nga sulmet izraelite dhe rreth 76.200 të tjerë janë plagosur, përveç shkatërrimit në masë dhe mungesës së nevojave.

Izraeli akuzohet për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND). Një vendim i përkohshëm në janar urdhëroi Tel Avivin të ndalojë aktet gjenocidale dhe të marrë masa për të garantuar ofrimin e ndihmës humanitare për civilët në Gaza.